«Зеркальный Цветок» на БФМ: как зрители стали соавторами музыки Зацепина

С 4 по 8 ноября в Московском дворце пионеров на Воробьёвых горах прошёл специальный показ интерактивной светозвуковой скульптуры «Зеркальный Цветок». Центральный объект проекта «Тайна планеты Зацепина», созданного к 100-летию композитора Александра Зацепина, представили в программе «Фабрики мультфильмов» XX Большого фестиваля мультфильмов.

Образ скульптуры восходит к мультфильму Романа Качанова «Тайна третьей планеты», музыку к которому написал Зацепин. В мультфильме зеркальные цветы сохраняют картины прошлого. В проекте этот образ становится метафорой культурной памяти, которая оживает при участии зрителя. Знакомые музыкальные темы каждый раз звучат немного иначе в зависимости от его движений.

Когда зритель приближается к скульптуре, на экране появляется изображение и начинает звучать музыка. Система машинного зрения распознаёт фигуру человека и положение его рук. Эти данные поступают в авторский алгоритм, который подбирает ноты в пределах гармонической структуры оригинальной музыки. Так зритель может создать собственную вариацию на тему Зацепина, управляя звучанием на расстоянии.

В скульптуре использованы две композиции из «Тайны третьей планеты» − «Главная тема» и «Планета Блук». Музыка звучит на основании лицензионного договора.

На площадке «Фабрики мультфильмов» со скульптурой взаимодействовали дети и взрослые. Одни начинали с осторожного движения ладони, другие сразу пробовали управлять звуком обеими руками. Знакомство с классикой отечественной анимации стало для посетителей музыкальным экспериментом, результат которого зависел от их собственных жестов.

Автор концепции, программного обеспечения, звукового и визуального ряда скульптуры − медиахудожник и руководитель проекта Тарас Машталир. Киностудия «Союзмультфильм», правообладатель мультфильма «Тайна третьей планеты», выступает информационным партнёром проекта.

С 1 мая 2026 года «Зеркальный Цветок» входит в постоянную экспозицию московского аэрокосмического музея «Спутник». После фестивального показа скульптура возвращается в музей.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

Автор фото: Константин Сафонов

Подробнее о проекте: planeta-zacepina.ru