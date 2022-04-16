Как узнать свою целевую аудиторию в «ВКонтакте»

Настройка таргетированной рекламы в ВК не должна происходить необдуманно — важно проводить аналитику своей целевой аудитории (ЦА). Это поможет не тратить бюджет на маркетинг впустую и приведёт реальных новых посетителей благодаря ориентировке на конкретную группу пользователей.

Как работает настройка рекламы в ВК в 2022 году

Сегодня механизмы размещения объявлений удобны, просты и открывают большие возможности для показа записей своей ЦА. «Бизнес ВКонтакте» предлагает пошаговую настройку таргетированной рекламы в ВК, которая позволяет создать не только подходящий формат поста, но и настраивает параметры для определённой категории пользователей. При этом сервис предоставляет прогноз с предполагаемым охватом, показами и бюджетом. По этой причине важно заранее подумать о своей аудитории.

Задайте актуальные вопросы

Основатель компании Added Value Марк Шеррингтон в качестве анализа актуальной клиентской базы предлагает опираться на метод 5W. Необходимо задать следующие вопросы:

What: что продаётся, какой товар или услуга?

Who: кто покупатель, что представляет собой типовой участник ЦА?

Why: почему покупателю нужна покупка?

When: когда происходит покупка, включая время, ситуацию?

Where: где покупают (товары в социальной сети, на сайте, покупка в определенном месте)?

Пошагово ответив на каждый вопрос, можно лучше определить свою аудиторию. Настройка рекламы ВК в этом случае будет более эффективной, поскольку можно настроить показ записей под определенных людей.

Сформируйте портрет покупателя

Чтобы точно понять, каким людям может быть интересна рекламная запись, нужно создать образ клиента. Для этого определяют следующие моменты:

Людей какого пола, профессии, возраста могут заинтересовать те или иные товары и услуги;

Что является увлечениями и предпочтениями потенциального покупателя;

Какую проблему клиентов решает предложение;

Какие страхи и сомнения испытывает покупатель перед приобретением товара;

Почему купить нужно именно у рекламодателя, а не у конкурента. Настройка рекламы предполагает возможность подбирать потенциальных посетителей страницы по географическому положению, возрастной категории, половой принадлежности, с учетом хобби, образования или места работы. При этом можно добавить сообщества ВК, участники которых заинтересуются предлагаемыми товарами и услугами. Пошаговое обучение арбитражу трафика предполагает четкое представление своего клиента, понимание его психологии, что существенно увеличивает получение результата при построении маркетинговой стратегии.