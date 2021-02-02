Как за 20 лет изменилось представление о комфортном загородном доме?

За 20 лет представление о комфортном загородном доме существенно изменилось. В начале «нулевых» на рынок недвижимость хлынули огромные деньги, которые превращались в замки, площадью в тысячи квадратных метров. Сегодня подобные здания абсолютно неликвидны. Генеральный директор DSK group company Дмитрий Степанов рассказал о том, как изменились загородной недвижимости за последние годы.

Дмитрий Степанов, Генеральный директор DSK group company:

– В «нулевых» на рынок загородной недвижимости потекли сумасшедшие деньги, которые появились у элиты тех времен. В итоге это привело к строительству замков, площадью от 1000 квадратных метров и больше. Сейчас большинство этих объектов абсолютно неликвидны. Современные покупатели не готовы платить за подобные объекты те цены, которые за них просят владельцы. Сегодня большой дом является большим обременением. Поэтому состоятельные люди больше настроены на строительство объектов с нуля. Конечно, встречаются и исключения. К таким можно отнести дома, которые возводились по проектам серьезным архитекторов.

Сегодня люди, строящие дома, более взвешенно подходят к планировкам и зонированию. Планировки современных объектов более функциональны и универсальны, то есть владелец будущего дома принимает мысль о том, что со временем может возникнуть необходимость или желание продажи объекта. Состоятельные покупатели коттеджей очень консервативны в плане выбора материалов, поэтому сохраняется высокий спрос на дома из кирпича. Каркасные дома даже не рассматриваются такими покупателями. Такие объекты для них сродни сараю. Максимум на что они могут посмотреть это газобетон, фазированный кирпич, клееный брус, калиброванное бревно.

Наиболее доступными объектами сейчас являются каркасные дома. Конечно, подобные объекты в связи с их невысокой стоимостью имеют ряд недостатков. При этом качественное строительство подобных объектов, как в Финляндии, приведет к резкому удорожанию проекта. В итоге стоимость такого качественного каркасного дома будет сравнима с газобетонными аналогами.