Какие документы нужны для покупки недвижимости в Симферополе

Общество
2 декабря 2021

Список документов при покупке недвижимости в Крыму зависит от того, приобретаете вы жилье от застройщика или вторичку. Приобретение жилья во втором случае содержит в себе много рисков, поэтому придется долго собирать все необходимые документы для покупки недвижимости.

При покупке квартиры в новостройке Симферополя от застройщика риски сведены к минимуму, поэтому для оформления недвижимого имущества требуется не так много документов. Основные из них:

  • Копия разрешения на ввод новостройки в эксплуатацию;
  • Акт приемки;
  • Кадастровый и техпаспорт с присвоенным адресом, с указанием технических характеристик дома (в том числе площади квартиры, жилой и коммерческой площади).

Если нужно купить жилье в Симферополе на вторичном рынке, то список документов намного больше.

Основные документы со стороны продавца:

  • сведения из ЕГРН, другие бумаги, которые являются основанием (возможно свидетельство о праве владения): наследование, предыдущие договоры на куплю-продажу — желательно проследить историю жилья по цепочке;
  • согласие супруга;
  • если на жилплощади был прописан несовершеннолетний, потребуется разрешения органов опеки на продажу. В некоторых случаях несовершеннолетний может получить право проживания в квартире. То же касается недееспособных. Также могут быть случаи, когда осужденного на законных основаниях выписывали из квартиры и приватизировали жилье без его участия, а после его возвращения проданную квартиру возвращали ему по решению суда;
  • документы, подтверждающие законность опекунства или попечительства;
  • справка, что продавец не состоит на учете по поводу психоневрологического заболевания или в наркологии;
  • письменный отказ остальных владельцев жилья от претензий на первоочередную покупку по заявленной цене (преимущественной покупки);
  • согласие залогодержателя, при условии, что квартира во время продажи находится в залоге;
  • сведения из домовой книги о прописанных лицах (но лучше проследить историю прописанных и выписанных, чтобы не было несовершеннолетних, недееспособных, осужденных);
  • доверенность, нотариально заверенная, если вместо продавца выступает доверенное лицо. Будьте осторожны: бывают случаи, когда мошенники подделывают доверенность у своего «черного» нотариуса.

Если вы хотите купить квартиру в новостройке в Симферополе от застройщика по выгодной цене и обеспечить юридическую чистоту сделки, обращайтесь к проверенному застройщику.

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