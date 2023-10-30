KAMA TYRES начал расширять модельный ряд шинной продукции

KAMA TYRES анонсировал расширение модельного ряда линеек торговой марки FORZA. На заводе грузовых шин компании в серийное производство были запущены модели, предназначенные для применения на рулевых и ведущих осях грузового транспорта. Новинки дополнили уже представленные на рынке линейки. По заявлению производителя, в дальнейшем он планирует планомерно и дальше расширять модельный ряд.

Стоит отметить, что по данным аналитического агентства «Автостат», за 9 месяцев 2023 года в нашей стране был отмечен рост рынка во всех его сегментах. Сильнее всех с начала года выросла реализация грузовиков – на 81% (до 105,8 тыс. шт.). Продажи автобусов увеличились на 33% (до 11,9 тыс. шт.), а легкой коммерческой техники (LCV) – на 11% (до 61,2 тыс. шт.).

Российский производитель шин планирует усилить свои позиции на рынке грузовых ЦМК шин как раз за счет расширения ассортимента в разных ценовых категориях.

«Автовладельцы заинтересованы в качественных и надежных грузовых шинах с хорошими эксплуатационными характеристиками по доступной цене», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».