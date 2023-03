«Коктебель» в новом дизайне

Коньяк «Коктебель» меняет дизайн. В торговых точках по всей России уже представлена ординарная коллекция коньяков в обновленном виде. Новый образ коньяка «Коктебель» — уникальный, изысканный и чистый, отвечает потребительским запросам и современным трендам в дизайне, призван ярче акцентировать продукт на полках магазинов. В ближайшие месяцы будет обновлен дизайн марочных коньяков «Коктебель» — от семилетнего до тридцатилетнего, готовятся к запуску новые форматы и продукты в коллекции.

Коньяк «Коктебель» — признанная легенда: по свидетельству историков, этот напиток любили Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль, а виноградники в Коктебеле заложил в XIX веке выдающийся академик Эдуард Юнге. В своей новейшей истории, коньяк «Коктебель» — самый быстрорастущий бренд в сегменте российских коньяков и, согласно опросам потребителей, марка коньяка №1 в России. Главная задача обновления внешнего вида коньяков «Коктебель» – усилить премиальный образ бренда из Страны коньяков, повысить доверие и лояльность потребителей.

«Новый внешний вид легендарного бренда «Коктебель» значительно превосходит существующее визуальное предложение в категории российских коньяков, — отмечает директор по маркетингу КВК Татьяна Шикина, — Дизайн отражает уникальность продукта и богатые традиции производства, что позволит переключить потребителей от марок-конкурентов, станет дополнительным импульсом роста продаж и завоевания лидерства на рынке».

На смену традиционной классификации коньяков со звёздами, которая ранее использовалась в ординарной коллекции «Коктебель», пришёл международный стандарт, принятый Государственным межпрофессиональным бюро коньяка (BNIC) во Франции. Коньяк «Коктебель» трёх лет выдержки получил класс VS (Very Special), четырех – VSOP (Very Superior Old Pale), а пяти – VVSOP (Very-Very Superior Old Pale).

Применение международной классификации призвано подчеркнуть связь старейшего коньяка России «Коктебель» с мировыми коньячными традициями. Страна коньяков, откуда происходит «Коктебель», находится на той же 45-й параллели северной широты, Золотой середине между полюсом и экватором, где расположен знаменитый французский регион Cognac.

Автором каждого ассамбляжа коньяка «Коктебель» является коньячный мастер Марина Николаевна Простак, эксперт с 30-летним опытом работы на производстве. Личная подпись коньячного мастера «Коктебель» размещена на этикетках, что придаёт продукту индивидуальности и акцентирует личную ответственность за качество напитка.

О компании

КВК входит в число крупнейших алкогольных компаний России, имеет собственные производственные активы в Крыму, управляет портфелем брендов в различных категориях и дистрибуцией по всей стране, во всех каналах продаж.

На заводе КВК в г. Симферополь в 2022 году произведен 1 млн. декалитров крепкого алкоголя, включая более полумиллиона декалитров коньяка «Коктебель». «Коктебель» — старейший коньячный бренд в России, входит в пятерку лидеров продаж и является одним из самых быстрорастущих брендов в категории.

КВК производит продукцию под популярными водочными брендами Medoff, «Союз-Виктан», «На Берёзовых Бруньках», «Мърная», коньяки «Македонский» и «Крымский», слабоалкогольные напитки Longer, коллекцию вин «Крымский винодел».