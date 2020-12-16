Команда Москвы стала победителем VI Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс-2020»

Москва
16 декабря 2020

Движение «Абилимпикс» стремится помогать людям с инвалидностью и ОВЗ, в связи с чем занимается организацией проведения конкурсов профессионального мастерства. Оно нацелено на профориентацию и мотивацию участников к получению образования, а также содействие их постепенному трудоустройству и социокультурной инклюзии. На днях были подведены итоги VI Национального чемпионата «Абилимпикс-2020», абсолютным триумфатором которого стала команда Москвы в составе 170 человек. В общей же сложности в соревновании участвовали свыше двух тысяч человек из 81 субъекта РФ.

Итоги минувшего состязания прокомментировала замруководителя московского Департамента образования и науки Марина Смирницкая. По ее словам, проведение соревнования было организовано в очно-дистанционном режиме. Столичная команда принимала участие в 74 из 77 компетенций. Ее представители выиграли 71 золотую, 22 серебряных и 15 бронзовых медалей — в сумме 108 наград.

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