Компании PepsiCo и AQUA Carpatica объявили о стратегическом партнерстве

Компания PepsiCo, Inc. объявила о заключении стратегического соглашения с румынским брендом родниковой водой премиум-класса AQUA Carpatica, согласно которому PepsiCo будет принадлежать 20% в AQUA Carpatica. В соответствии с соглашением PepsiCo будет иметь право на продажу родниковой воды в Румынии и Польше с возможностью выхода на другие рынки, включая США.

Основанная швейцарско-греческим бизнесменом и предпринимателем Жаном Вальвисом (Jean Valvis) в 2010 году, эта отмеченная наградами линия продуктов AQUA Carpatica включает негазированную родниковую воду и природные газированные минеральные воды, которые разливаются в бутылки у источника в нетронутых Карпатских горах Румынии. Газированная природная минеральная вода премиум-класса AQUA Carpatica не содержит нитратов и натрия и является источником природных электролитов.

«Благодаря своему превосходному вкусу и премиальному позиционированию AQUA Carpatica является идеальным дополнением к существующему ассортименту напитков премиум-класса компании PepsiCo, — заявил глава компании PepsiCo Europe Сильвиу Поповичи (Silviu Popovici). — Мы уверены, что высокое качество продукции бренда AQUA Carpatica найдет отклик у наших клиентов и потребителей во всем мире».

«AQUA Carpatica — бренд, столь же уникальный, как и источник этой воды. Я рад возможности совместно с компанией PepsiCo расширить его присутствие в Европе и изучить возможности представить воду AQUA Carpatica и ее полезные свойства новым потребителям на новых рынках», — заявил основатель бренда AQUA Carpatica Жан Вальвис. «Чуть более чем за десяток лет компания AQUA Carpatica превратилась в популярный бренд в Европе, который мы намерены в будущем вывести на биржу. Я рад, что компания PepsiCo разделяет наше видение развития бренда в Европе и по всему миру».