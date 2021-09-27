Компания ALTER EGO Project Group стала победителем международной премии International Design And Architecture Awards 2021

Цель премии International Design & Architecture Awards — представить дизайн-проекты, распознать таланты, создать возможности и просто пробудить вдохновение.

Сосредоточившись на жилом секторе, они отмечают лучшее в дизайне и ищут выдающуюся архитектуру, дизайн интерьера и дизайн продукции, представленные в различных категориях. Только 16 проектов попадают в шорт-лист по каждой категории.

International Design & Architecture Awards не оценивается жюри. Отобранные работы представлены в Интернете, и голосование открыто как для профессионалов отрасли, так и для клиентов и заказчиков.

Кульминацией премии является великолепная церемония, которая в этом году состоялась в JW Marriott Grosvenor House в Лондоне в пятницу, 17 сентября 2021 года. Получить признание за свою работу и вклад в индустрию в великолепном торжественном зале, перед представителями дизайнерского сообщества, — не только эмоционально, но и по-настоящему приятно.

Для бюро архитектуры и дизайна ALTER EGO большая радость и честь стать победителем международной премии International Design & Architecture Awards в категории LUXURY RESIDENCE — EUROPE.

Это безусловная заслуга всей команды ALTER EGO, которая слаженно работает уже 20 лет в сфере архитектуры и дизайна, став за это время дружной семьей и надежным механизмом. Воплощение креативных идей — сложный процесс, и очень важно иметь возможность полностью положиться на своих товарищей по команде.

ALTER EGO Project Group выражает огромную благодарность всем, кто голосовал за номинированный проект. Мы очень ценим Вашу поддержку, потраченные время и усилия. Каждая капля в океане ценна, и эта победа — наша общая!