Компания «Фродекс» познакомила участников фестиваля PHDays 2 с системой Vulns.io Enterprise VM

Международный киберфестиваль PHDays 2 собрал CISO и CIO из крупных IT-компаний, разработчиков, экспертов, хакеров.

Обсудили собравшиеся и тему качества детектирования выявленных уязвимостей VM-продуктами. Руководитель департамента перспективных проектов компании «Фродекс» Владимир Михайлов представил участникам новый продукт компании Vulns.io Enterprise VM, функция которого – получение текущей информации об уязвимостях IT-инфраструктур любого объема. Система оснащена всеми инструментами, необходимыми при выявлении уязвимостей ОС и ПО рабочих станций, серверов, сетевых устройств и docker-образов (как на хостах, так и в реестрах); приоритизацией уязвимостей по различным подходам, включая методику ФСТЭК; патч-менеджментом — обновление уязвимого ПО и контроль устранения уязвимостей, отслеживание в режиме реального времени изменений состояния инфраструктуры и отдельных активов.

Архитектура системы и поддержка механизмов горизонтального масштабирования способствуют значительному сокращению времени, затрачиваемого на выявление уязвимостей активов инфраструктуры.