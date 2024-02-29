Компания Guide Sensmart продемонстрировала новинки на British Shooting Show

Выставка оружия и аксессуаров British Shooting Show является одним из важнейших событий для любителей спортивной стрельбы, производителей и розничных продавцов. Уже 17-й год размер и влияние этой выставки продолжают увеличиваться, и она привлекает посетителей из всех частей Великобритании и со всего мира, желающих обсудить новейшее передовое оборудование, тенденции в области охоты и мероприятия на природе.
Компания Guide sensmart представила широкий спектр тепловизионных изделий, включая мультиоптические приборы, использующие различные диапазоны излучения, многофункциональные тепловизионные устройства, цифровые приборы ночного видения с высоким разрешением, тепловизионные прицелы и другие классические устройства. Эти устройства удовлетворяют разнообразные потребности любителей стрельбы, позволяя использовать новейшие технологии и обеспечивая удобство инновационных изделий.
На выставке зрители проявили большой интерес к новому тепловизионному прицелу TU Gen2 LRF, который можно было лично опробовать. Это изделие сочетает лазерный дальномер с компактной конструкцией, позволяющей точно обнаруживать цели на расстоянии до 1500 метров. Эта функция позволяет пользователям надежно оценивать расстояние на открытом воздухе и повышает точность стрельбы. Кроме того, время работы от аккумулятора увеличено на 20 %, что значительно повышает эффективность и полезность устройства в целом.