Компания Guide Sensmart продемонстрировала новинки на British Shooting Show

Технологии
29 февраля 2024

Выставка оружия и аксессуаров British Shooting Show является одним из важнейших событий для любителей спортивной стрельбы, производителей и розничных продавцов. Уже 17-й год размер и влияние этой выставки продолжают увеличиваться, и она привлекает посетителей из всех частей Великобритании и со всего мира, желающих обсудить новейшее передовое оборудование, тенденции в области охоты и мероприятия на природе.

Guide sensmart booth at the British Shooting Show

Компания Guide sensmart представила широкий спектр тепловизионных изделий, включая мультиоптические приборы, использующие различные диапазоны излучения, многофункциональные тепловизионные устройства, цифровые приборы ночного видения с высоким разрешением, тепловизионные прицелы и другие классические устройства. Эти устройства удовлетворяют разнообразные потребности любителей стрельбы, позволяя использовать новейшие технологии и обеспечивая удобство инновационных изделий.

На выставке зрители проявили большой интерес к новому тепловизионному прицелу TU Gen2 LRF, который можно было лично опробовать. Это изделие сочетает лазерный дальномер с компактной конструкцией, позволяющей точно обнаруживать цели на расстоянии до 1500 метров. Эта функция позволяет пользователям надежно оценивать расстояние на открытом воздухе и повышает точность стрельбы. Кроме того, время работы от аккумулятора увеличено на 20 %, что значительно повышает эффективность и полезность устройства в целом.

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