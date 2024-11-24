Компания Hisense объявила о лучших предложениях умного дома  

Компания Hisense, ведущий мировой бренд потребительской электроники и бытовой техники, стремительно автоматизирует жизнь, превращая ее из лучшей в более умную с помощью своей кампании Unlock for Black Friday. Поскольку технологии легко интегрируются в повседневную жизнь, устройства Hisense с искусственным интеллектом предлагают персонализированный комфорт и удобство.

Кондиционер Hisense Energy Pro X, управляется технологией AI Smart Eye и TMS Control System. Легко определяя ваше положение, он оптимизирует температуру, влажность, направление и скорость потока воздуха, обеспечивая индивидуальный комфорт в каждом уголке вашего дома. Функция HI-NANO стерилизует микробы и бактерии, удаляя двойные ионные группы, удаляя переносимые по воздуху загрязняющие вещества.

Холодильник Hisense BCD-522W служит центром управления для вашего умного дома и оснащен 21-дюймовым встроенным TFT-экраном для унифицированного управления. Функция Food Inventory интеллектуально управляет напоминаниями о хранении и истечении срока годности продуктов, а ИИ-технология предлагает идеальные рецепты. В пределах большого объема технология Triple Temp Zone регулирует температуру и влажность во всех трех секциях, предотвращая смешивание запахов пищи. Функция My Fresh Choice в правом нижнем отсеке позволяет перейти от холодильника к морозильной камере с настройкой температуры от -18°C до +5°C.

Стиральная машина и сушилка Hisense Series 7S для стирки с 6,86-дюймовым сенсорным TFT-экраном и естественной интеграцией с приложением ConnectLife. Такие функции, как AI Super Wash, автоматически подбирают идеальный цикл стирки белья, взвешивая и определяя, что вы кладете. AI Super Dry выбирает правильный цикл сушки для каждой загрузки.