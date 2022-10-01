Компания Huawei проводит Европейский день инноваций 2022 в Будапеште

Компания Huawei провела в Будапеште Европейский день инноваций 2022 года — свой флагманский саммит по инновациям в Европе. Вот уже десять лет компания Huawei проводит это мероприятие, на котором Huawei и ее партнеры делятся информацией о том, как технологические инновации могут способствовать цифровизации, переходу на экологически чистую энергетику, сохранению биоразнообразия и развитию кадрового потенциала.

Около 250 представителей правительственных, промышленных и научных кругов собрались в историческом комплексе Castle Garden Bazaar для обсуждения темы саммита — «Инновации для разнообразной Европы». На этом мероприятии компания Huawei представила несколько вариантов использования 5G в различных отраслевых сценариях, включая логистику, порты и горнодобычу, показав работу частных мобильных сетей 5G в своем демонстрационном грузовом автомобиле 5G.

Директор Huawei по связям с общественностью и коммуникациям Джефф Ван (Jeff Wang) открыл саммит следующими словами: «Мы в компании Huawei убеждены в том, что можем возглавить инновационное развитие для будущего за счет постоянных инвестиций в исследования и разработки. И хотя процесс внедрения инноваций полон неопределенностей, как и наш путь к будущему, ясно одно: инновации будут иметь решающее значение для реализации нашего устойчивого будущего. Мы будем рады работать с нашими партнерами в целях построения более высокотехнологичной, экологичной и устойчивой Европы».

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто (Péter Szijjártó) заявил: «В последние годы Венгрия добилась успеха в конкурентной борьбе за инвестиции крупных китайских компаний. Научно-исследовательский центр компании Huawei в Будапеште, а также ее крупнейший европейский логистический центр, расположенный рядом со столицей, приносят много преимуществ для нашей страны. Мы гордимся инвестициями Huawei в Венгрию и тем, что эта компания доверяет венгерским талантам, людям и венгерской системе образования. Обе стороны получили большую пользу от соглашения о стратегическом сотрудничестве, подписанного десять лет назад, и венгерское правительство готово продолжать это сотрудничество».

Переход к экологически чистой энергетике

Основываясь на общем видении экологически чистой энергетики, Министерство технологий и промышленности Венгрии, Венгерская ассоциация производителей аккумуляторов, а также компании Planergy Solutions и Huawei договорились совместно подготовить нормативный документ по будущему венгерского энергетического сектора. В документе рассматриваются проблемы перехода к экологически чистой энергетике в Венгрии, например, стратегия накопления энергии.

«Мы добиваемся значительного прогресса в сокращении выбросов парниковых газов. Цифровизация будет чрезвычайно необходима в энергоснабжении, инновационные решения должны выйти на первый план, и мы включили все это в инвестиционную карту Венгрии», — заявил заместитель государственного секретаря по энергетике Министерства технологий и промышленности Марк Алфёльди-Борус (Márk Alföldy-Boruss).

Бесиме Оздеричи (Besime Özderici), член правления компании SolarAPEX, рассказал об их партнерстве с Huawei: «Мы используем технологии для построения более экологичной планеты и создания лучшего будущего для следующих поколений». Ранее в этом году компания SolarAPEX установила партнерские отношения с компанией Huawei в целях реализации крупнейшего в мире проекта солнечной электростанции на крыше для Tosyali Holding в Турции. Общая установленная мощность объекта составит 140 МВт, что позволит сократить углеродные выбросы на 116 525 тонн в год.

5G обеспечивает инновации для высокотехнологичной Европы

Компания Huawei является источником множества инновационных решений на базе 5G в Европе.

«В Греции компании Huawei и Nova совместно с греческим стартапом PROBOTEK разработали и успешно внедрили инновационное решение для раннего обнаружения пожаров и немедленного вмешательства с использованием технологий 5G, искусственного интеллекта и дронов. Этот пилотный проект является совместной инициативой, направленной на решение проблемы с социальными, экологическими и экономическими последствиями», — заявил соучредитель и глава компании PROBOTEK Георг Делапортас (George Delaportas).

В Австрии компания Huawei сотрудничает с компанией Dronetech в разработке интеллектуального решения для земледелия с использованием технологии 5G для сокращения потребления воды и пестицидов и повышения производительности. В Венгрии компания Huawei и ее партнеры строят первый в Европе интеллектуальный железнодорожный узел 5G.

«Традиционная таксономия, разделяющая производство, услуги и цифровую экономику, исчезает. Международные организации и правительства должны сотрудничать с частным сектором в целях поддержки продуктивной цифровой трансформации с использованием искусственного интеллекта», — заявил руководитель отдела инновационных стратегий и цифровизации Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Марко Камия (Marco Kamiya). Г-н Камия высоко оценил поддержку, оказанную компанией Huawei Глобальной премии за инновации, одной из важнейших инициатив ЮНИДО в этой области.

Развитие кадрового потенциала и сохранение биоразнообразия

В ходе этого мероприятия Венгерский университет государственной службы подписал партнерское соглашение с компанией Huawei в рамках ее программы стипендий для будущего развития образования в области ИКТ. За последние два года в рамках программы «Семена будущего» (Seeds for the Future) около 1000 студентов из 12 европейских стран получили в общей сложности 5 миллионов евро.

Компания Huawei также представила свои последние достижения в области охраны природы в рамках проекта TECH4ALL в сотрудничестве с сетью Rainforest Connection и польским Беловежским национальным парком. В этом проекте по изучению воздействия изменения климата на биоразнообразие используется акустическая система мониторинга лесов на основе искусственного интеллекта.

Доктор Гергели Дели (Gergely Deli), ректор Университета государственной службы, отметил еще один природоохранный проект, по которому университет работал с компанией Huawei. В проекте используется установленная на прицепах интеллектуальная фотоэлектрическая система, предназначенная для более эффективного обеспечения исследований в области управления водными ресурсами в охраняемых районах Дунайского бассейна в целях предотвращения наводнений.

Доктор Дели заявил: «Это сотрудничество является отличным примером того, как представитель делового сектора может поддерживать академическое учреждение, создавая ценность и демонстрируя развивающуюся и устойчивую роль современных технологий в защите окружающей среды и научных исследованиях».