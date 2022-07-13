Компания Wemade представила систему «реликвий» для игры MIR4

Компания Wemade представила систему «реликвий» для своей широко известной массовой многопользовательской ролевой онлайн-игры (MMORPG) MIR4.

Система «реликвий», имеющая в общей сложности 10 уровней, улучшает уникальную статистику игроков по мере сбора и накопления «реликвий». Каждая «реликвия» имеет свое уникальное действие, например, усиливает атаку или дает дополнительные жизни, и игроки могут улучшать «реликвии», собирая соответствующие материалы. После улучшения статистики для соответствующего уровня игроки могут и дальше повышать уровень «реликвии», чтобы стать еще более могущественными.

Обновленная версия также включает «Ущелье драконов» — новый игровой контент для сражений, который можно использовать в любом лабиринте по всему континенту MIR. После выполнения всех требований, уничтожив определенное количество монстров, игроки могут охотиться на новых монстров, которые появляются в специально отведенных местах лабиринта. Когда все монстры, проникшие в ущелье, потерпят поражение, появляются уникальные монстры-боссы для ожесточенных сражений. Побеждая редких монстров-боссов, игроки могут заработать сундуки с сокровищами, в которых спрятаны ценные награды, такие как Эпическая статуэтка синего дракона, Эпический мистический камень силы и Эпический темный камень силы.

Благодаря недавно добавленной функции «Похвастаться», игроки могут взаимодействовать друг с другом, демонстрируя и просматривая коллекционные предметы XDRACO. Эта функция доступна только в деревне, где просматривающие объекты игроки могут нажать на кнопку «Нравится», чтобы получить временное усиление, а похваставшиеся игроки могут заработать внутриигровые ресурсы.