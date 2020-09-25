Комплексная реконструкция городов Ульяновской области даст им новые возможности для развития

Согласно последней переписи населения в России четверть наших соотечественников проживают в малых городах. Большинство экспертов сходятся на том, что к решению их проблем необходимо подходить комплексно. Глава области Сергей Морозов также убежден, что синергия – ключ к решению проблем малых городов. В своей политике он делает акцент на том, чтобы к реализации одного проекта подтягивались другие программы, преобразования в населенных пунктах проводились комплексно и по максимуму. Так, например, только в городе Барыше запланировано возведение двух многоквартирных домов на 38 квартир и переселение 57 жителей, ремонт водоснабжения и водоотведения, строительство очистных сооружений, отмечает агентство МИРИНФО.

Как замечает Андрей Стась, управляющий партнер компании SMG Consulting, депопуляция малых городов наблюдается во всем мире, в том числе, и в развитых странах. Во всем мире благоустройство признается очень важным элементом трансформации городов и поселков и непременной составной частью политики местных властей. Именно благоустройство, как локомотив, должно потянуть за собой изменения в отраслевой экономике, поспособствовать приходу якорного инвестора и стартапов. Ухоженные города и поселки с современными общественными пространствами заметно повышают социальное настроение людей и формируют веру в будущее, веру в позитивные перемены.

В этом году три малых города Ульяновской области – Карсун, Барыш и Сурское вышли в финал Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, получив на эти цели 250 млн рублей. Сумма сложилась из федерального, регионального и местных бюджетов, в том числе за счет синхронизации с другими программами развития инфраструктуры, сообщает информагентство «Ель Медиа».

Среди городов-грантообладателей в области также Инза и Сенгилей, которые получили гранты по итогам прошлых аналогичных конкурсов.

Комплексная реконструкция Карсуна, Сурского и Барыша, безусловно, вдохнет в них жизнь и создаст новые возможности для развития. В Барыше, который по красоте сравнивают со Швейцарией, реализуется проект «Помним прошлое, работаем на будущее». Проектируемая территория находится в центре города, ее площадь – около 44 465 м2. Это место – исторический центр города, где расположены объекты с охранным статусом, а также парк «Остров детства», торгово-ярмарочная улица Пионерская и парк Победы. В рамках проекта он будет преобразован в культурное ядро города с разнообразной современной туристической инфраструктурой.

Карсун знаменит ремеслами и изобразительным искусством, здесь проводятся всероссийские пленэры «Земля Аркадия Пластова». Реконструкция городского центра объединит разные эпохи, проект охватит архитектуру советской поры ХХ века, период расцвета Карсуна ХIХ века (здание торговых рядов и воссозданной Троицкой ярмарки), Соборную площадь XVIII века, украшение которой – пять православных соборов. Идя по этому маршруту, вы в итоге попадаете на аллею и смотровую площадку Венца, откуда открываются панорамные виды на величественную русскую природу. Проектом запланированы различные арт-объекты и элементы современной архитектуры: «Говорящий забор» со вставками об истории Карсуна на городской площади, беседки-иллюзионы в парке, смотровая башня на Венце.

Сурское известно святыми местами, здесь находится Никольская гора, часовня Николая Чудотворца, святые источники. Раньше село называлось Промзино, оно образовано в 1552 году, считается одним из первых поселений в Симбирской губернии. В начале XIX века здесь был крупный центр проведения ярмарок. Эти традиции сохранились и в настоящее время.

Разработчики проекта «Благоустройство торгово-ярмарочной территории в историческом центре рабочего поселка Сурское» надеются, что в обновленном Сурском будут восстановлены востребованные туристические и пешеходные связи. Среди них – Промзино-городище, в котором сохранились дома купцов и зажиточных крестьян, часовни с историческим прошлым. Также «визитной карточкой» места обещает стать Сурский государственный природный биологический заказник. В рамках проекта центральная площадь будет способна трансформироваться от торговых рядов во время ярмарок в общественное пространство для отдыха с наличием велосипедных и пешеходные дорожек. Это создаст новые условия для развития гостеприимства и туризма.

«Безусловно, для этих городских поселений гранты принесут позитивные изменения. Для небольших городов выход в федеральную повестку очень значим. Синергия багажа прошлого и трендов сегодняшнего дня откроет для Карсуна, Барыша и Сурского новые перспективы. Особенно важно, чтобы победа в конкурсе воспринималась как общее достижение всеми жителями, – приходит к выводу Александр Балобанов, заведующий кафедрой публичной политики и управления Института общественных наук РАНХиГС.