Комплексный анализ конкурентной среды – главное оружие маркетолога

Свободный рынок невозможно представить без активной конкуренции. Чтобы стать лидером в своей отрасли бизнеса, нужно не только постоянно совершенствовать свой продукт, но и следить за деятельностью конкурирующих компаний, их новинками, способами продвижения товара. Агентство маркетинговых исследований ResearchView занимается проведением комплексного анализа конкурентной среды, а также разработкой рекомендаций, которые позволяют исследуемым компаниям занять прочное место на рынке.

Анализ конкурентов, представляющий из себя одну из базовых технологий маркетинга, необходим для того, чтобы получить представление о конкурентном окружении, выявить основные плюсы и минусы других игроков на рынке, изучить логику действия потенциальных потребителей, выбирающих конкурентов и т.д. Это очень важно, вне зависимости от того, как долго вы находитесь на рынке.

Основными целями данного анализа являются обнаружение незаполненных рыночных ниш с целью их дальнейшего освоения; перенимание удачного опыта конкурирующих с вами компаний, использование их разработок; укрепление собственных сильных сторон и определение слабых с последующим их устранением. Также к главным целям анализа конкурентной среды относятся формирование грамотной ценовой политики и правильное позиционирование своих конкурентных преимуществ перед потенциальными потребителями.

Крайне важно выяснить, кто именно является вашим конкурентом. Многие компании неправильно расставляют акценты, что приводит к неверному определению компаний-конкурентов. В итоге они начинают конкурировать совершенно не с теми игроками, с которыми нужно.

Для начала нужно определить свою целевую аудиторию и на основании этого понять, между какими компаниями выбирают «ваши» клиенты. Это могут быть прямые конкуренты, которые предлагают потребителю идентичный или схожий ассортимент продукции, но они появились на рынке раньше вас.

Помимо прямых, есть косвенные конкуренты, которые играют на смежных рынках, но в перспективе могут помешать вашим продажам. К примеру, рестораны косвенно конкурируют с кинотеатрами и другими развлекательными заведениями, где люди платят деньги за свой досуг. Таких примеров много, поэтому только комплексный маркетинговый анализ конкурентов компании поможет выстроить грамотную стратегию продвижения.

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