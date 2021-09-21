Кондратьев пообещал благоустроить территорию Гуамского ущелья

Новости
22 сентября 2021

На сегодняшний день, все вопросы, связанные с благоустройством туристического объекта в Апшеронском районе, регион решает самым активным образом. Об этом сообщили во вторник, 21 сентября в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Кубань традиционно славится многочисленными памятниками природы, которые имеют большую популярность у туристов. В наш край ежегодно приезжают тысячи отдыхающих с самых разных федеральных субъектов страны. Со своей стороны, при таком плотном туристическом трафике, мы обязаны обеспечить отдыхающим возможность комфортного посещения всех уникальных мест региона. При этом параллельная наша задача – сберечь целостность природного ландшафта и обеспечить безопасность туристов. В этих целях необходимо разрабатывать соответствующие программы, выделяя под их реализацию надлежащее финансирование. Все территории должны поддерживаться в регионе самым тщательным образом», – прокомментировал ситуацию с реконструкцией Гуамского ущелья Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Он напомнил, в этом году уже более 108 тыс. туристов успели побывать в живописном ущелье. За последние три года на этом природном объекте установили современные осветительные конструкции, более 10 пунктов видеонаблюдения, обновили подвижной состав, оснастили его качественной аудиосистемой для экскурсионного сопровождения, а также осуществили капитальный ремонт железнодорожных разъездов.

По словам главы региона, до следующей весны вдоль узкоколейки все опасные участки будут ограждены специальными протекторными конструкциями. В перспективе на прилегающей территории Гуамского ущелья появится несколько автопарковок и пешеходный бульвар к туристическому объекту.

Источник фото: taras-tour.ru

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