Кондратьев: товарооборот между Кубанью и Белоруссией вырос на 12%

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, по результатам прошлого года товарный оборот между Кубанью и Республикой Беларусь превысил 330 млн долларов. Позитивная динамика показателя за последние пять лет – более 12%.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, регион способен вывести двусторонние отношения на принципиально новый уровень. Кубань заинтересована в дальнейшем наращивании поставок белорусских сельхозагрегатов и устройств, автобусной техники, продуктов питания основных категорий. Тем более, отметил Кондратьев, Беларусь имеет репутацию экспортера высококачественной продукции.

«Известно, что на сегодняшний день Беларусь является одним из лидеров мирового рынка молока и молочных продуктов. На Кубани данное направление также развивается должными темпами. На этом фоне нам следует наращивать поголовье высокопродуктивного племенного молодняка. Помимо этого, малые хозяйства Кубани расширяют работу в сегменте выращивания голубики. Соответственно, белорусские питомники мы рассматриваем как основного поставщика посадочного материала», – рассказал Вениамин Кондратьев.

В свою очередь, глава Министерства торговли и антимонопольного регулирования Алексей Богданов сказал, что предмет особого внимания белорусов – расширение сотрудничества с российскими федеральными субъектами, в том числе – с Кубанью.

«Краснодарский край является нашим давним и проверенным стратегическим партнером. Уверен, очередная наша встреча определит новые векторы развития очень выгодных взаимоотношений. Надеюсь, до конца текущего года товарный оборот между Минском и Краснодаром еще больше вырастет», – сказал министр.

Источник фото: kuban.kp.ru