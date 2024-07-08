Конфиденциальность, целостность и доступность Яндекс Почты подтверждена сертификатом ISO/IEC-27001

Яндекс Почта использует не только нейросети, но и другие технологии для обеспечения безопасности писем пользователей. Полученный для сервиса платформой Яндекс 360 сертификат соответствия стандарту ISO/IEC-27001 – подтверждение того, что данные клиентов надежно защищены по международным стандартам безопасности.

Сертификат ISO/IEC-27001 действует в течение трех лет. Он разработан при поддержке занимающихся созданием стандартов в сфере электрических, электронных и смежных технологий Международной организации по стандартизации (ISO) и Международной электротехнической комиссии (IEC).

Применяя надежные технологии защиты данных пользователей с личными аккаунтами и корпоративных клиентов, которые подключили Яндекс 360 для бизнеса, Яндекс Почта отвечает всем предъявляемым требованиям к управлению безопасностью. К такому выводу пришли независимые эксперты после проведения проверки по нескольким критериям – конфиденциальности, доступности и целостности. Сертификат ISO/IEC-27001 был выдан на основании экспертизы.

Яндекс Почта использует различные технологии защиты, включая работу с ящиком только по безопасному HTTPS-соединению; действующую на основе нейросетей «Спамооборону», выявляющую и блокирующую нежелательные письма; проверку подлинности отправителя по наличию цифровой подписи DKIM (Domain Keys Identified Mail).

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