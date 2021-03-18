Корпоративное видео ВСМПО-АВИСМА — призер международного конкурса

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18 марта 2021

Верхняя Салда, 16 марта 2021 года – Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) назвала ролик о Корпорации ВСМПО-АВИСМА лучшим в номинации «EXPO-Видео».

Видеоролик, изготовленный пресс-службой Корпорации ВСМПО-АВИСМА в содружестве с компанией GWPRO, стал победителем конкурса корпоративных видео на Х Московском Международном Фестивале Корпоративного Видео (ММФКВ). Организатором выступила Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). Жюри конкурса отметило яркие кадры, показывающие особую красоту производственных процессов изготовления титана, динамичность монтажа и информативность графических элементов. 

 «Трёхминутное видео   продемонстрировало   мощь уральского завода, супер-технологии и оборудование, с помощью которого производится титан, и профессионализм людей, на нём работающих», —  прокомментировал Дмитрий Сахно, заместитель генерального директора по связям с общественностью и государственными органами ВСМПО-АВИСМА. 

Ролик создан для трансляции на международных и российских   выставках, где Корпорация ВСМПО-АВИСМА представляет свою продукцию.  Следует отметить, что корпоративное видео всегда привлекало внимание многочисленных посетителей стенда компании. 

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