Accor Group и Hard Rock International подписали соглашение о глобальном стратегическом партнерстве

Accor и Hard Rock International объявили о глобальном стратегическом партнерстве, включающим программу лояльности, дистрибуцию и международное развитие.

После завершения сделки партнерство будет направлено на расширение доступа к преимуществам для участников путем поддержки как программ лояльности — All Accor и Unity by Hard Rock — включая конверсию баллов, так и сопоставление статусов с существующими участниками. Ennismore обеспечит развитие и операционную поддержку, укрепляя возможности роста портфеля брендов Hard Rock.

Отели, входящие в портфель бренда Hard Rock, получат возможность присоединиться к всемирно известной платформе дистрибуции и лояльности ALL Accor, получив доступ к более чем 125 миллионам членов ALL Accor по всему миру. Accor подключит участвующие отели Hard Rock к своей глобальной сети продаж и дистрибуции, расширяя охват бренда, в то время как Hard Rock продолжит управлять своими собственными каналами прямого маркетинга и дистрибуции.

«Бренд Hard Rock всегда верил в силу музыки, развлечений и гостеприимства, которые объединяют людей. Данное партнерство несет этот дух большему количеству гостей в большем количестве мест, чем когда-либо прежде», — сказал Джим Аллен (Jim Allen), главный исполнительный директор Hard Rock International. «Вместе с Accor и Ennismore мы открываем новую главу нашего бренда, которая познакомит Hard Rock с захватывающими новыми направлениями по всему миру и предоставит участникам Unity by Hard Rock расширенный доступ, взаимные преимущества и новые незабываемые способы познакомиться с нашими курортами».

Себастьян Базен, председатель и главный исполнительный директор Accor, сказал: «Мы невероятно гордимся и рады сотрудничать с Hard Rock, одним из самых знаковых и всемирно признанных гостиничных и развлекательных брендов в мире. Благодаря своему необыкновенному наследию, мощной идентичности и уникальной способности соединять музыку, развлечения и гостеприимство, Hard Rock принесет нашим гостям захватывающий новый мир впечатлений, открывая исключительные возможности для общения с новой аудиторией по всему миру. Это знаковое партнерство является мощной демонстрацией силы, масштаба и глобального охвата ALL Accor, нашей уникальной платформы, объединяющей более 125 миллионов членов в 110 странах с уникальным опытом и исключительными брендами. В сочетании с непревзойденным опытом Ennismore в управлении культурно значимыми брендами и событиями у нас есть огромная возможность ускорить глобальную экспансию сети Hard Rock Hotels и раскрыть значительную ценность для всех заинтересованных сторон. Вместе мы объединяем силы двух исключительных платформ, чтобы создать что-то действительно уникальное и еще больше укрепить наше лидерство в сфере гостеприимства во всем мире».