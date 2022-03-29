Краснодар потратит 1,1 млрд рублей на закупку трамваев

Администрация Краснодара планирует направить на закупку трамваев в текущем году около 1,1 млрд рублей. Местный департамент транспорта и дорожного хозяйства сейчас подсчитывает, сколько необходимо закупить новых вагонов для нужд муниципалитетов. Об этом во вторник, 29 марта, сообщает пресс-служба краснодарской администрации.

«В течение всего 2022 года закупка новых трамвайных вагонов обязательно будет продолжаться. От потенциальных поставщиков сейчас получаем различные коммерческие предложения. В первую очередь, анализируем, чтобы соотношение качества техники и ее стоимости было сбалансировано», – рассказал Владимир Архипов, глава транспортного департамента Краснодара.

Он отметил, что из бюджета Краснодарского края на закупку трамваев выделят около 1 млрд рублей. Еще порядка 75 млн рублей направит на эти цели городской бюджет. За последние три года столица Кубани приобрела более 100 новых трамваев, обновив от всего трамвайного парка 32% подвижного состава. По словам специалистов, заменить требуется, как минимум, еще около 40% вагонов.

На прошлой неделе в мэрии Краснодара сообщили о том, что проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях города подорожает до 35 рублей. Для пассажиров льготных категорий стоимость проезда останется прежней.

Источник фото: tvkrasnodar.ru