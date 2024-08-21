Криптовалютная биржа Bitget получила сертификат ISO 27001:2022

Технологии
21 августа 2024

Bitget, ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3, объявила о получении сертификата ISO 27001:2022. Этот широко признанный сертификат, выданный Международной организацией по стандартизации (ISO).

ISO 27001:2022 является международным стандартом, предоставляющим надежную структуру для создания, внедрения, поддержания и постоянного совершенствования систем управления информационной безопасностью (ISMS). Это последняя версия стандарта ISO 27001, которая включает обновления, учитывающие изменяющийся ландшафт информационной безопасности. Стандарт предоставляет систематический подход к управлению конфиденциальной информацией компании, обеспечивая ее безопасность.  

«Получение сертификата ISO 27001:2022 — это знак высоких стандартов безопасности, которые мы поддерживаем в экосистеме Bitget», — сказала Грейси Чен, генеральный директор Bitget. «Этот сертификат отражает нашу приверженность информационной безопасности и управлению рисками».

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