Криптовалютная биржа Bitget получила сертификат ISO 27001:2022

Bitget, ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3, объявила о получении сертификата ISO 27001:2022. Этот широко признанный сертификат, выданный Международной организацией по стандартизации (ISO).

ISO 27001:2022 является международным стандартом, предоставляющим надежную структуру для создания, внедрения, поддержания и постоянного совершенствования систем управления информационной безопасностью (ISMS). Это последняя версия стандарта ISO 27001, которая включает обновления, учитывающие изменяющийся ландшафт информационной безопасности. Стандарт предоставляет систематический подход к управлению конфиденциальной информацией компании, обеспечивая ее безопасность.

«Получение сертификата ISO 27001:2022 — это знак высоких стандартов безопасности, которые мы поддерживаем в экосистеме Bitget», — сказала Грейси Чен, генеральный директор Bitget. «Этот сертификат отражает нашу приверженность информационной безопасности и управлению рисками».