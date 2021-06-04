«КруАж» предлагает покупателям расширенный ассортимент спортивных тканей

Москва
4 июня 2021

Магазин отделочных материалов для производства белья и одежды «КруАж» сообщает о расширении ассортимента и приглашает покупателей оценить новое поступление красивых и качественных спортивных тканей.

Мы предлагаем:

В наличии синтетический стрейч-трикотаж — бифлекс, который незаменим для пошива эстрадных и цирковых нарядов. Наши полотна соответствуют модным трендам и требованиям к качеству, которые предъявляют к одежде и профессиональные спортсмены, и сторонники здорового образа жизни.

Все ткани компания закупает у лучших производителей по всем миру. Наши поставщики – страны ЕС, Китай, Тайвань и Турция. Приобрести их можно как оптом, так и в розницу.

Магазин «КруАж» работает по адресу улица Озерная, дом 42, стр. 2 (м Озерная), с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 17.00. Заказ можно сделать также в любое удобное время через интернет-магазин kruaj.com

Минимальная сумма заказа – пять тысяч рублей.

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