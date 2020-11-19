Кубанские «Россети» обеспечили электроэнергией 4,3 тыс. новых абонентов

По итогам уходящего года, энергетики «Россетей Кубани» осуществили технологическое подключение к электромагистралям компании свыше 4,3 тыс. потребителей, которые проживают в Краснодаре, Республике Адыгея, а также в нескольких краевых муниципалитетах. Об этом говорится в пресс-релизе «Россетей». Суммарный объем выданной абонентам мощности превысил 153 МВт.

В компании отметили, большинство новых абонентов – это многоэтажные жилые объекты, жилые дома частного сектора, агропромышленные предприятия и объекты социальной инфраструктуры. Заявителями на подключение к энергомагистрали сегодня являются и несколько крупных предприятий производственного и строительного сектора, осуществляющих деятельность в сегменте МСБ. Кроме того, в 2020 году электричеством были обеспечены социально значимые объекты Краснодара и близлежащих муниципалитетов – новые общеобразовательные учреждения, детсады, поликлиники, больницы, амбулаторные пункты.

С января текущего года потребители направили в кубанские «Россети» свыше 5,2 тыс. заявок для технологического присоединения своих объектов к энергосетям. Помимо этого, был подан ряд заявок с целью увеличения ранее согласованных мощностей на объектах. В компании отметили, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, энергетики кубанского филиала ежедневно и в полном объеме выполняют свои обязательства, прописанные в рамках заключенных договоров.