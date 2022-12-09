Кубок Чемпионов России по программированию завоевали московские школьники

Сборная команд Москвы, составленная из учащихся лицея «Вторая школа» и школы №57 завоевала золотые медали Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию. Лауреатами – Алексеем Васильевым, Антоном Степановым и Александром Климчуком – были успешно решены 11 из 12 предложенных задач. Четырем сборным вручены серебряные медали, одной вручили бронзовую, а остальные участники отмечены дипломами.

Финальная часть соревнований, к участию в которых была допущена 21 команда, проходила в Санкт-Петербурге, Алматы, Барнауле, Ереване, а также в «Сириусе». В итоговое задание были включены несколько математических и логических задач, которые нужно было решить за пять часов. В соревнованиях принимали участие более 220 команд из разных регионов России и зарубежных стран.

Всероссийскую командную олимпиаду школьников по программированию, партнерами которой являются ведущие вузы страны и московские IT-компании, по праву называют одним из наиболее престижных российских конкурсов по информатике.