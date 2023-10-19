LifeSpan Vision Ventures инвестирует в реализацию миссии продления долголетия

LifeSpan Vision Ventures, венчурная инвестиционная фирма, специализирующаяся на развитии биотехнологий, продлевающих долголетие, объявила о завершении своей седьмой инвестиции, отмечая очередной значительный шаг в реализации своей миссии увеличения продолжительности здоровой жизни.

Новым пополнением портфеля LifeSpan стала компания Rejuvenation Technologies, которая использует липидные наночастицы для доставки мРНК теломеразы для восстановления длины теломер и регенеративной способности тканей. Это новое партнерство подчеркивает приверженность компании LifeSpan выявлению и поддержке компаний, которые находятся на переднем рубеже разработки революционных решений для преодоления трудностей, связанных с биологией старения и вызываемыми старением заболеваниями.

«Мы рады объявить о нашей седьмой инвестиции, продолжая настойчиво продвигаться вперед в сфере продления долголетия, — сказал Гарри Робб (Harry Robb), аналитик компании LifeSpan Vision Ventures. — Наша приверженность увеличению продолжительности здоровой жизни и обеспечению возможностей более долгой, здоровой и насыщенной жизни для всех остается в основе нашей миссии. Мы считаем, что компании, в которые мы инвестируем, сыграют определяющую роль в продвижении следующей волны биотехнологических решений, предвещающих более светлое будущее».

Недавняя инвестиция LifeSpan Vision Ventures в компанию Rejuvenation Technologies стала новым шагом в серии стратегических инвестиций, вслед за раундами финансирования таких инновационных компаний, как LIfT Biosciences, Deciduous Therapeutics и Fauna Bio, и дальнейшие инвестиции будут объявлены в предстоящие недели.