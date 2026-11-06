Technology представила практические решения ИИ вещей на SCEWC 2026

Компания Dahua Technology, ведущий мировой поставщик решений и услуг ИИ вещей, ориентированных на видео, представила свои решения для умных городов на Всемирном конгрессе Smart City Expo World Congress 2026 (SCEWC), который проходил с 3 по 5 ноября в Барселоне.

Решения Dahua Urban Safety соединяют камеры и другие устройства ИИ вещей с аналитикой на основе искусственного интеллекта для выявления рисков и координации реагирования на чрезвычайные ситуации. Одно приложение сочетает в себе интеллектуальное распознавание, поиск текста и изображений и отслеживание маршрутов со связанными рабочими процессами широковещания и безопасности для поддержки поиска пропавших без вести.

Для Smart Traffic компания Dahua представила технологии мониторинга трафика, оптимизации сигналов, обеспечения соблюдения и обнаружения инцидентов. В Кампече, Мексика, компания оптимизировала 34 перекрестка и ввела семь зеленых волн. Проект зафиксировал 23 улучшения, увеличение объема трафика на 20% и сокращение времени ожидания на 15%.

Решения Smart Mobility компании Dahua повышают безопасность и эффективность общественного транспорта благодаря мониторингу транспортных средств, оповещениям о безопасности и интегрированной информации. В автобусных операциях мониторинг водителя обнаруживает рискованное поведение, в то время как видео в реальном времени, GPS-слежение и подсчет пассажиров поддерживают надзор за безопасностью, управление автопарком и проверку тарифов.

Технологии City Governance компании Dahua используют анализ ИИ и мультимодальную обработку информации для обнаружения незаконной уличной торговли, отходов, оставленных в общественных местах, отсутствия крышек люков, затопления дорог, перекрытых пожарных полос, дыма и пожара. Поиск на естественном языке и автоматические оповещения помогают сотрудникам выявлять проблемы и координировать ответы.

Компания Dahua также продемонстрировала свои экологические решения для защиты природных ресурсов и управления окружающей средой. Высокомонтированные тепловизионные камеры обеспечивают 360-градусное покрытие и обнаруживают потенциальные горячие точки пожара на расстоянии до 10 километров, работая вместе с наземным мониторингом и беспилотниками для поддержки обнаружения пожара и реагирования на чрезвычайные ситуации. Для мониторинга воды радиолокационное устройство в паре с PTZ-камерой отслеживает уровень воды в режиме реального времени и отправляет предупреждения, когда показания превышают заданные пороговые значения.

Помимо выставки, Джон Ли (John Li), генеральный директор департамента по работе с государственными структурами компании Dahua Technology, принял участие в круглом столе высокого уровня на тему «Агентный ИИ: системы, которые действуют». Он подчеркнул, что ИИ, встроенный в камеры и датчики, позволяет осуществлять проактивное управление городом, от поисковых запросов на основе ИИ до ИИ-агентов, которые выявляют городские проблемы и отслеживают их решение. Он также подчеркнул важность конфиденциальности, прозрачности и подотчетности в обеспечении того, чтобы ИИ представлял общественную ценность.

В беседе о решении под названием «Создание устойчивых, инклюзивных и устойчивых умных городов с помощью ИИ вещей» Макс Хуанг (Max Huang), директор по глобальным правительственным проектам в Dahua Technology, объяснил, как периферийный интеллект и высококачественные структурированные данные обеспечивают основу для развертывания больших моделей ИИ в реальных сценариях умного города.

«В конце концов, сенсорные устройства Интернета вещей — это «глаза и руки» ИИ. Будущий ИИ будет обрабатывать информацию не только в цифровом мире. Это углубится в физический мир и действительно поможет нам управлять городами, чтобы они были более безопасными, более эффективными и более пригодными для жизни», — сказал Ли.