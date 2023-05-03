Lockton: Новая структура руководства для поддержания быстрого глобального роста

Генеральный директор Питер Клун объявил о назначении пяти ключевых руководителей на глобальные должности в компании Lockton, крупнейшем в мире независимом частном страховом брокере. Эти лидеры будут тесно сотрудничать с командой руководителей подразделений, создавая инновационные общеорганизационные решения. Доход Lockton недавно превысил 3 млрд. долларов США после 57 лет в бизнесе, причем 1 млрд. долларов США из этого роста пришелся на последние 24 месяца.

«Lockton привлекает как крупных клиентов, так и талантливых сотрудников по всему миру, что приводит к беспрецедентному росту», — заявил Питер Клун, генеральный директор Lockton. «Эта новая структура будет простой, коллективной и оперативной. Возможности Lockton, объединенные на одной глобальной платформе, помогут нашим сотрудникам и клиентам полностью раскрыть свой потенциал».

Трой Кук продолжит работу в качестве финансового руководителя (CFO) и теперь будет возглавлять все финансовые и юридические подразделения по всему миру. После работы в качестве независимого члена совета директоров Lockton с 2018 года, Кук перешел на должность финансового директора Lockton в 2020 году. Будучи инновационным финансовым руководителем, он преобразовал стратегическую финансовую деятельность Lockton для обеспечения долгосрочного роста и сохранения частной собственности. За время работы в компании он сыграл решающую роль в разработке и реализации бизнес-стратегий и создании новой структуры капитала для обеспечения динамики и роста Lockton.

Джули Гибсон, руководитель отдела маркетинга Lockton (CMO), будет уделять первоочередное внимание расширению охвата бренда Lockton, который позиционирует себя как «Уникально независимый». Ее усилия сыграли важную роль в привлечении внимания к аутентичности и отличительному подходу компании Lockton, в роли частной брокерской компании с долгосрочным фокусом на своих сотрудниках, клиентах и сообществах. Теперь она будет курировать маркетинговые и коммуникационные инициативы по всему миру. Гибсон является неотъемлемой частью Lockton с 2018 года, в течение этого времени она успешно запустила новый брендовый стиль, внутренние и внешние платформы цифрового взаимодействия, а также внедрила инновационные подходы для передачи уникальной истории компании.

Трей Хамфри, главный руководитель юридического отдела, является неотъемлемой частью Lockton с 2000 года, а в качестве главного юрисконсульта он сыграл решающую роль в управлении юридическими делами компании в условиях все более сложной бизнес среды. Его руководство сыграло важную роль в обеспечении роста Lockton с 300 млн. долларов до 3 млрд. долларов США. Хамфри возглавит сильную международную юридическую команду, которая будет работать над достижением агрессивных глобальных целей Lockton и защитой компании.

Мартин Уорсли был назначен руководителем по работе с персоналом Lockton после значительных успехов, достигнутых им за последние два года в руководстве отделом кадров в составе международного бизнеса Lockton в Лондоне. В этой новой должности Уорсли будет возглавлять глобальную стратегию Lockton по работе с персоналом, реализуя инициативы, направленные на то, чтобы Lockton побеждали в игре за таланты и имели лучшую культуру в отрасли. Как компания, которая увеличивает количество рукопожатий за раз, Lockton имеет значительный успех в этой области, которую лидерство Уорсли будет продолжать развивать.

Байрон Клаймер, главный руководитель информационной службы Lockton (CIO), которому было поручено возглавить стратегию Lockton по разработке глобальных платформ, позволяющих сотрудникам компании предоставлять клиентам лучшие в отрасли консультации, аналитические материалы и непревзойденный сервис. С момента прихода в Lockton в 2018 году на должность главного информационного директора в США, Клаймер играл важную роль в надзоре за преобразованием ИТ-стратегии в США, а теперь будет масштабировать преобразования по всему миру.

«Вновь назначенные руководители имеют подтвержденный опыт успешной работы в Lockton, — заявил Клун. «Они лучшие из лучших, и они знают, как добиться значимых изменений и сохранить нашу культуру».