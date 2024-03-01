MAG пригласил подрядчиков принять участие в тендере на строительство Keturah Reserve

Экономика
1 марта 2024

MAG, один из ведущих застройщиков ОАЭ, пригласил подрядчиков принять участие в тендере на строительство Keturah Reserve, элитного жилого комплекса в Мейдане, который предлагает революционный стиль жизни благодаря дизайну пространства. Стоимость строительства проекта оценивается в 2,8 млрд дирхамов ОАЭ.

Keturah Reserve

Keturah Reserve будет включать 93 таунхауса, 90 вилл, 533 квартиры в шести многоквартирных домах. Проект является первым жилым комплексом на Ближнем Востоке, который погружает жителей в природу благодаря концепции Bio Living для улучшения физического, психологического и эмоционального благополучия его обитателей.

В своем комментарии Талал Моафак-аль-Гаддах (Talal Moafaq Al Gaddah), генеральный директор MAG Lifestyle Development, сказал: «Мы с нетерпением ждем назначения генерального подрядчика для Keturah Reserve, проекта, который воплощает в себе самые высокие стандарты роскоши в сочетании с первым в регионе принципом Bio Living. Проект уже пользуется большим спросом со стороны покупателей, ищущих разнообразный стиль жизни, который сочетает в себе роскошь и благополучие с непревзойденными удобствами».

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