«Машиностроительный кластер Республики Татарстан» и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о намерении сотрудничества

Ассоциация «Машиностроительный кластер Республики Татарстан» заключила соглашение о сотрудничестве с разработчиком экосистемы офисных приложений «Р7-Офис». Подписание прошло в рамках начавшейся сегодня в Казани выставки Kazan Digital Forum 2021.

Соглашение нацелено на взаимодействие разработчика и ассоциации на территории Республики Татарстан. Предприятия, входящие в состав машиностроительного кластера, получат возможность из первых рук получить необходимую информацию об отечественном офисном продукте Р7-Офис, что позволит качественно проработать потребности, а также, в случае заинтересованности, подготовить заявку в Российский фонд развития информационных технологий для получения гранта на внедрение отечественного офисного продукта и популяризацию российских офисных решений.

Партнеры также дополнительно обсудили возможности организации совместного мероприятия, а также организации посещения крупных предприятий Республики Татарстан в 2021 году. Дополнительно рассмотрели возможности и условия открытия Центра компетенций «Р7-Офис» в Республике Татарстан.

В рамках сотрудничества пользователи получат доступ к полнофункциональному и совместимому со всеми популярными форматами и ОС пакету офисных приложений, включая редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео, платформу для совместной работы, а также органайзер с календарем и почтовым клиентом.