Maxonrow и Национальный университет Цзяотун объявили о партнерстве

Молодая компания-разработчик блокчейн-технологий Maxonrow и ведущий тайваньский ВУЗ — Национальный университет Цзяотун (National Chiao Tung University) — совместно учредили «Центр исследований в сфере управления научно-техническим развитием и разработки блокчейн-технологий» («Technology Management and Blockchain Research Center»), ориентированный на разработку приложений с использованием блокчейн-технологий, продвижение междоменных интегрированных прикладных систем и содействие активному развитию альянса экосистем в блокчейн-индустрии. Торжественная церемония открытия исследовательского центра состоялась 24 ноября 2020 года.

Основателями «Центра исследований в сфере управления научно-техническим развитием и разработки блокчейн-технологий» являются профессор Института управления научно-техническим развитием при Национальном университете Цзяотун Грейс Лин и главный технолог тайваньского подразделения компании Maxonrow Дон Сиех (Don Hsieh). Первый из них занимает должность директора исследовательского центра, а второй — должность технического директора.

Кроме того, исследовательский центр успешно сотрудничал со многими организациями государственного сектора, научными подразделениями и широко известными корпорациями, включая Chunghwa Telecom, Генеральную торговую палату Китайской Республики, Тайваньский блокчейн-альянс, Правительство города Синьчжу и Научно-исследовательский институт промышленных технологий — это сотрудничество, ставшее отправной точкой, получило решительную поддержку в политических, деловых и научных кругах.

В настоящее время Тайвань находится на решающем этапе утверждения порядка финансового регулирования процесса размещения виртуальных ценных бумаг посредством STO. Кроме того, наблюдается постепенный рост внутреннего спроса на блокчейн-технологии для коммерческих целей. Национальный университет Цзяотун, хорошо известный своей научно-технической деятельностью, включая ведущих ученых и атмосферу, благоприятствующую исследованиям, занимает ведущее в мире положение в сферах электроники, информационно-коммуникационных технологий, оптоэлектроники и многих других соответствующих областях.

В рамках своего сотрудничества с молодой компанией Maxonrow, специализирующейся на разработке блокчейн-технологий, главное преимущество которой заключается в обширных знаниях в области блокчейна и доведенной до совершенства технологии True AssetIssuing (TAI), исследовательский центр планирует сосредоточить свою работу на следующих направлениях: медицинские биотехнологии; сельскохозяйственное и рыбохозяйственное производство и управление отчетностью и документооборотом в этой сфере; финтех-приложения; интеллектуальная логистика и холодовые цепи; SmartFactoryIndustry 4.0; управление объектами возобновляемой энергетики; программное обеспечение для сертификации корпоративных систем информационной безопасности.

С развитием блокчейн-технологий одним из ключевых аспектов деятельности современных организаций стали быстрая адаптация и успешная трансформация. Целью данного исследовательского центра является содействие организациям в поиске будущих разработок, сочетаемых с их родом деятельности, и создание высокоинтерактивного экосистемного альянса между отраслевыми экспертами и научными деятелями. «Центр исследований в сфере управления научно-техническим развитием и разработки блокчейн-технологий» рассчитывает на реализацию истинного потенциала блокчейн-приложений за счет внедрения передовых технологий в ближайшем будущем.