Mazda CX-30 доступна в трех комплектациях доступна в салонах ГК «Аларм-Моторс»

Группа компаний «Аларм-Моторс» открыла в Санкт-Петербурге продажи нового купе-кроссовера Mazda CX-30. Автомобиль стал первой новинкой японского бренда на российском рынке за последние три года.

Mazda CX-30 доступна в трех комплектациях: Drive, Active и Supreme, с передним и полным приводом. Комплектация Drive представлена с механической коробкой передач, остальные версии – с автоматической. Купе-кроссовер оснащен двухлитровым бензиновым мотором Skyactiv-G мощностью 150 л.с.

Начальная цена автомобиля – 1 653 000 рублей. Это самая доступная по стоимости модель в линейке бренда.

В «Аларм-Моторс» уже выдали первые автомобили покупателям. Пока наибольшей популярностью пользуется топовая комплектация Supreme.

— Mazda CX-30 представлен в новом для производителя сегменте — городских купе-кроссоверов, который набирает популярность за счет технических возможностей классических кроссоверов и компактности хэтчбеков C-класса. Несомненно, новинка расширит аудиторию бренда и окажет положительное влияние на развитие его современного имиджа, — считает управляющий директор «Аларм-Моторс Мазда» Алексей Глазков. – Этот долгожданный автомобиль сможет найти своих поклонников среди давних почитателей Mazda и привлечь новую для марки аудиторию. CX-30 получился одновременно практичным и ярким, и это позволяет ему выделяться в городском потоке. Внешний вид автомобиля стал одним из решающих факторов при его выборе у первых покупателей.

В «Аларм-Моторс» прогнозируют, что CX-30 займет около 15% продаж в линейке Mazda. В свою очередь, объем реализации автомобилей бренда за счет нового купе-кроссовера увеличится в этом году на 10%. Чуть более популярными станут переднеприводные версии CX-30, а на комплектации с автоматической коробкой передач придется около 95% сделок. В основном спросом будут пользоваться версии Active и Supreme.

Группа компаний «Аларм-Моторс» открыла автосалон Mazda в Санкт-Петербурге в октябре 2020 года. Дилер уже занимает 30% продаж автомобилей марки в городе.

Дополнительная информация

Группа компаний «Аларм-Моторс» – официальный дилер автомобилей Hyundai, KIA, Ford, Suzuki, Mazda, Haval, Geely, Peugeot, FIAT, UAZ. В 2020 году объем продаж «Аларм-Моторс» составил 8434 новых автомобиля (на 12% больше, чем в 2019 году).