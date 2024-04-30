Medit запустила систему i900 для изменения сканирования в стоматологиях

Компания Medit, ведущий поставщик стоматологических 3D-сканеров и решений для цифровой стоматологии, представила интраоральный сканер Medit i900, устанавливающий новый стандарт скорости, точности и комфорта.

Medit launches the revolutionary i900, an intraoral scanning system set to redefine the scanning experience for dental clinics worldwide

Medit i900 переопределяет процесс сканирования с помощью интуитивно понятных функций Touch Band и Touch Pad. Работа без кнопок обеспечивает управление с любого угла и обеспечивает комфортные ощущения для рук любого размера. Другие расширенные функции сканера оптимизируют рабочий процесс и оптимизируют уход за пациентами.

i900 отличается дизайном с подсветкой, весом всего 165 грамм, тремя размерами наконечника и улучшенной эргономикой, позволяющей полностью контролировать сканирование из любого положения.

Оптический привод 3-го поколения с 10-битной камерой обеспечивает более широкое и глубокое поле зрения, улучшенную точность и более четкие детали, но более плавные данные сканирования. Он также обеспечивает безупречный захват при сложных условиях, включая высокоотражающий металл или кровоточащие мягкие ткани.

«i900 упрощает сканирование», — поясняет Хан Рю (Han Ryu), директор по развитию и стратегии Medit. — Благодаря интуитивно понятным элементам управления 360° Touch Band и Touch Pad практикующие врачи могут получить доступ к нашему новаторскому оптическому прибору всего за несколько нажатий. Мы разработали i900 для максимального удобства и эффективности».

Medit i900 работает на базе Medit Link, открытой программной платформы компании, предоставляющей доступ к набору бесплатных стоматологических приложений, которые повышают производительность и улучшают уход за пациентами. Система предоставляет адаптивные обновления программного обеспечения для улучшения интеллектуальных функций, консультаций с пациентами и лабораторных коммуникаций.