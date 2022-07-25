Мероприятие по продаже NFT, организованное Всемирным советом женщин, объединит благотворительность и мощь блокчейн-технологии

Мир
25 июля 2022

Всемирный совет женщин (WCCW) объявит 27 июля о начале благотворительного мероприятия под названием «Украина и я». Цель мероприятия WCCW, которое состоится 27 июля, заключается в том, чтобы помочь восстановить стабильность и оказать существенную помощь украинским женщинам и детям-беженцам, страдающим от большой опасности насилия и жестокого обращения, а также лишения прав человека.

«Украина и я» приветствует всех, кто желает разработать NFT-токены. WCCW приветствует все формы произведений NFT, чтобы помочь людям осознать величайший в этом веке гуманитарный кризис в Европе. Группе профессиональных художников уже было предложено создать ряд NFT-токенов, и всем благотворителям предлагается приступить к внесению пожертвований. В этом мероприятии, которое пройдет 27 июля, будут собраны потенциальные работы, проведено онлайн-голосование и, наконец, благотворительный аукцион. Кроме того, компания WCCW организовала значительный вклад со стороны благотворителей, и выручка от аукциона будет способствовать общественному благополучию и проведению онлайн и офлайн кампаний.

«Я хотел бы поддержать эту инициативу, чтобы помочь женщинам и детям, их образованию, размещению и оказать им любую помощь в обеспечении их благополучия в настоящее время и в будущем»,— заявил сопредседатель Совета по взаимодействию, бывший премьер-министр Ирландии и председатель WCCW Берти Ахерн (Bertie Ahern).

1 марта 2022 года Европейский парламент призвал Комиссию, государства-члены и учреждения ООН предложить гуманитарную помощь украинскому гражданскому населению. Более сотни бывших глав государств из Совета по взаимодействию и WCCW прилагают все усилия для спасения украинского народа.

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