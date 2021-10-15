Мероприятия, посвящённые празднованию 350-летия со дня рождения Петра I

Весь 2021 год в России продолжается большой проект по празднованию юбилеев выдающихся исторических личностей нашей страны. В разных регионах страны проходят выставочно-просветительские мероприятия в целях повышения интереса к изучению биографий и творчества выдающихся людей России; славных дат российской истории и культуры, с целью популяризации культурного наследия и культурных ценностей, для демонстрации и популяризации высокого историко-культурного потенциала российских регионов. В рамках проекта весь год в разных городах страны проходит серия выставочно-культурных мероприятий, посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, которое будет отмечаться в 2022 году. Первым городом в этой серии в конце мая выступила Тула. Мероприятия в Туле состояли из открытия выставки «Указом Петра» Государственного Тульского музея оружия и пленарного заседания по обсуждению реализации плана основных мероприятий по подготовке к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I (в соответствии с Указом Президента РФ от 25.10.2018 № 609), масштаба и значения преобразований Петра I в сфере модернизации оружейного производства, по вопросам популяризации петровских городов России, содействия сохранению и распространению культурного, научного, военно-исторического наследия Петра I, разработке музейного маршрута, в который войдут Тульский государственный музей оружия, исторические постройки Тульского оружейного завода, известный памятник Петру I скульптора Роберта Бах, а также музеи на Куликовом поле, в пос. Епифань и пос. Дубне.

Выставка «Указом Петра» показала раритетные образцы оружия, изготовленные в Туле в петровскую эпоху и в последующих столетиях, уникальные исторические документы, артефакты археологических раскопок на территории исторической тульской Кузнецкой слободы, а также каменные блоки, использовавшиеся при строительстве Ивановского канала, памятную пластину с оттиском правой ладони императора, портрет Петра Великого, выполненный в начале ХХ века художником Василием Гильбертом, и др.

В пленарном заседании приняли участие представители Государственной Думы, руководства Минкультуры России, руководители и представители музейных учреждений, библиотек из разных регионов России, департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации, генеральный директор Тульского оружейного завода и др. представители музейной и научной общественности. В ходе заседания прозвучали следующие доклады: «Тема преобразований Петра Первого в деятельности Тульского государственного музея оружия», «У истоков русского оружейного производства. Материалы Пушкарского приказа в собрании отдела рукописей Российской национальной библиотеки», «От петровских времён до наших дней на службе Отечеству».

Выставка «Указом Петра» открыта до 22 января 2023 года.

Цикл выставочно-просветительских мероприятий в разных регионах нашей страны, посвящённый юбилеям выдающихся исторических личностей России, продлится до конца 2021 года.