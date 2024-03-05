Москва получила награду всероссийского конкурса за поддержку локальных брендов

Программа поддержки локальных брендов предлагает предпринимателям инструменты для повышения узнаваемости, расширения аудитории и развития бизнеса.

Столица стала одним из победителей всероссийского конкурса «Знай наших». Город отметили за эффективную программу поддержки локальных брендов «Сделано в Москве». Она объединила уже свыше пяти тысяч предпринимателей. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Награду также получили Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Новгородская область и еще пять регионов.

«Программа поддержки локальных брендов “Сделано в Москве” действует в столице уже полтора года. Она предлагает предпринимателям эффективные инструменты для повышения узнаваемости, расширения аудитории и развития бизнеса. Например, производители могут разместить свою продукцию на брендированных витринах в крупнейших онлайн-магазинах России. Только с января продажи на маркетплейсах принесли участникам проекта больше 6,5 миллиона рублей», — рассказала Наталья Сергунина.

Кроме того, московские товары можно найти на одноименной платформе и во флагманском магазине на первом этаже инновационного кластера «Ломоносов».

А еще предприятия регулярно участвуют в крупных городских, федеральных и международных событиях. Например, свыше 300 брендов представят свои товары в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.

Помимо лучших региональных программ, на церемонии награждения также были объявлены победители в пяти основных и более чем в 20 дополнительных номинациях.

В блоке «Продукты и питание» одним из лучших признан московский производитель товаров для дома, изготовленных из перерабатываемого пластика. Победу с ним разделили представители Новгородской и Ростовской областей. В категории «Креатив» награда досталась столичному бренду спортивной экипировки для велоспорта и триатлона.

Еще 16 столичных компаний были отмечены партнерами конкурса.

При распределении мест эксперты оценивали темпы роста оборота предприятий за год, участие в социальных проектах и другие показатели. Компании-победители получат грантовую поддержку, помощь в продвижении продукции в медиа, доступ к обучающим программам и возможность участвовать в крупных деловых мероприятиях.

Конкурс «Знай наших» проводит Агентство стратегических инициатив совместно с фондом «Росконгресс» и госкорпорацией «ВЭБ.РФ».

Продвижение локальных брендов осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробнее об этом и о других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.