Москва станет первой в Европе столицей, где поедут беспилотные такси

Москва
9 сентября 2021

Яндекс планирует приступить к тестированию первого беспилотного такси в Москве уже этой осенью. 

В настоящий момент ЦОДД и Мосгортранс обследуют улицы, где поедут беспилотные такси в рамках пилотного проекта. Совместно с коллегами из Яндекса мы ведем большую совместную работу по запуску тестирования, которое будет проходить в рамках закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций». Мы уже создали рабочую группу, и в данный момент обсуждаем детали, в том числе с правоохранительными органами.

Вопрос развития беспилотных транспортных средств широко обсуждается во всех развитых странах. В мире насчитывается уже около 3 тысяч беспилотных автомобилей, и Москва станет первой в Европе столицей, которая запустила беспилотное такси. Но для нас самая важная задача, которая поставлена перед нами Мэром Москвы, чтобы все сервисы и внедряемые инновации были безопасны. Поэтому мы запустим тестирование только после того, как убедимся в полной безопасности беспилотного такси для пассажиров, —  Максим Ликсутов. 

Cервис будет работать вблизи станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Чтобы попасть в фокус-группу, можно подать заявку тут.

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