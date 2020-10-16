Москва возбуждает уголовные дела по незаконным занижениям кадастровой стоимости недвижимости

В последнее время участились случаи необоснованного и намеренного занижения кадастровой стоимости зданий, помещений, земельных участков в столице. Из-за этого страдает бюджет, недополучая налоги и выплаты по арендным ставкам. «Город намерен пресекать подобные мошеннические действия. Мы будем обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о возбуждении уголовных дел в связи с недостоверным установлением кадастровой стоимости в размере рыночной», – отметил Максим Гаман. Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества рассказал о первом уголовном деле, возбужденном после обращения ведомства по статье 307 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод». Ведомство требует привлечь к ответственности виновных в определении недостоверной кадастровой стоимости нежилого помещения рядом с Гоголевским бульваром. После переоценки, заказанной владельцем, офисы площадью 2,27 тыс. кв. м. подешевели с 622,6 до 275,6 млн руб.