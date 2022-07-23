Москвич Денис Мустафин взял «серебро» на Международной математической олимпиаде

Серебряная награда 63-й Международной математической олимпиады завоёвана выпускником столичного лицея «Вторая школа» Денисом Мустафиным. Участие в престижных состязаниях приняли 589 ребят, представлявших более чем 100 стран мира. Ни один из участников российской команды не остался без наград – всего россиянами завоёвано три золотых и три серебряных медали.

По правилам соревнований, проводившихся в два тура, школьникам отводилось на решение трёх обязательных задач по 4,5 часа на каждый тур.

Ребята получили возможность проявить свои знания по четырём дисциплинам: алгебра, геометрия, комбинаторика и теория чисел.

У Международной математической олимпиады давняя история – впервые она состоялась в далёком 1959 году, и с тех пор проводится ежегодно. В составе участвующих в соревнованиях команд – не более шести учащихся. Хозяйкой олимпиады 2022 года стал город Осло, но российской команде пришлось выполнять задачи дистанционно.