Move Digital, основанная Кристофом Шёффлингом, объявляет о выходе на P2E и Metaverse и изменит отрасль

Mahe, Seychelles -Основатель Move Digital, Kristof Schöffling, с гордостью объявляет о направлении расширения компании, которое еще больше изменит пространство P2E и Metaverse. Kristof Schöffling — бизнес-магнат, который очень хорошо идет в ногу со временем. Он основал Move Digital, чтобы опережать развитие технологий в индустрии блокчейнов и добиваться выдающихся достижений.

В течение 15 лет Kristof оказывает положительное влияние на мир технологий, создавая огромную ценность в таких областях, как розничные потребительские товары, разработка программного обеспечения и блокчейн-решения. Он начал с электронной коммерции и стал одним из первых предпринимателей. Его бизнес был первым, кто импортировал физические товары и получал прибыль от европейских потребителей электронной коммерции за счет продаж с наценкой. Начиная с 2007 года, Kristof начала выявлять горячие потребительские тенденции и закупать продукты в рамках этих тенденций с наименьшими затратами при перепродаже через платформы электронной коммерции, такие как Amazon и eBay. Kristof применяет уникальный подход к оценке рыночных тенденций. Этот метод сработал настолько хорошо, что за три года Kristof Schöffling продал более 1 миллиона товаров через свой интернет-магазин. Kristof постоянно ищет способы оптимизировать свой бизнес и продолжать увеличивать размер прибыли за счет создания собственного бренда.

Успех коммерческого мероприятия побудит Kristof изучить инновационные решения для цифровых платежей, чтобы удовлетворить растущий мировой спрос на ее продукты. 2012 год стал первым набегом Kristof в пространство блокчейна, когда он начал исследовать потенциал биткойнов и других блокчейн-решений как средства облегчения платежей. После тщательного изучения решений для цифровых платежей Kristof вышла на рынок на несколько лет. За это время Kristof Schöffling самостоятельно разработала несколько передовых решений, которыми пользуются миллионы пользователей сети и онлайн-бизнеса по всему миру. В 2014 году Kristof Schöffling успешно продал один из своих самых успешных продуктов, решение для цифровых платежей, компании из списка Fortune 500 по ошеломляющей мультипликаторной оценке.

В 2017 году Kristof Schöffling основала Move Digital, фирму по разработке и консалтингу, ориентированную на блокчейн, которая станет одной из крупнейших в своем роде в Азии. Move Digital предоставляет услуги по разработке White-Label для продуктов блокчейна с высоким потенциалом, которым с самого начала не хватает ресурсов, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. С помощью Move Digital эти продукты могут быть быстро разработаны и запущены. С тех пор Move Digital построила бэк-офисы и другие технические компоненты для блокчейн-проектов, стоимость которых оценивается более чем в 1 миллиард долларов.

В 2018 году Move Digital начнет уделять большое внимание игровому пространству на основе блокчейна, которое с тех пор превратилось в монетизацию игр и проекты, связанные с Metaverse. Move Digital является одним из крупнейших игроков в этой области и предоставляет необходимую инфраструктуру для нескольких передовых игровых проектов с оценкой в ​​миллиарды долларов. Заинтересованность в сотрудничестве с Move Digital по монетизации игр и высокий спрос на проекты Metaverse побудили Kristof расширить свою команду с 40 сотрудников в начале 2020 года до 120 в настоящее время. В настоящее время Move Digital находится в состоянии быстрого расширения, и Kristof ожидает, что к концу года штат компании вырастет до 250 сотрудников.

Kristof Schöffling и Move Digital стремятся поддерживать стандарты качества в развитии мира технологий. Со временем можно увидеть, как многие из ведущих игровых проектов и проектов Метавселенной связаны с их именами.