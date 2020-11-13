На 2021 год планируется запуск проекта «Медиакласс в московской школе»

Уже пять лет в столичных школах действуют предпрофессиональные классы. По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, на будущий год запланировано добавление в предпрофессиональное образование города нового направления — медиаклассов. Оно включит в себя шесть дисциплин, в медиаклассах будет вестись подготовка журналистов будущего. Такие специалисты будут обладать компетенциями для того чтобы создавать не имеющий аналогов мультимедийный контент высокого качества, — объяснила чиновница.

Сообщается, что занятия в рамках анонсированного проекта будут проводиться в самых современных школьных медиастудиях. Медиаклассы будут созданы в каждом столичном округе. Поддержку реализации проекта окажут ведущие высшие учебные заведения, участие в нем примут крупные СМИ, в том числе, информационные агентства. Московский образовательный телеканал (МосОбрТВ) будет ключевой площадкой для стажировок учащихся медиаклассов.