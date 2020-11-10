На дочернем предприятии КРЭТ увековечили память о вкладе завода в Великую Победу

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех») открыта мемориальная плита, посвященная трудовому подвигу сотрудников предприятия в годы Великой Отечественной войны. Она увековечила память о героях и о продукции, которую завод выпускал для фронта.

«Вклад промышленных предприятий в Великую Победу сложно переоценить. Несмотря на тяготы и лишения, сотрудники заводов выпускали необходимую для фронта продукцию. Их работа – без преувеличения настоящий подвиг. Важно, чтобы сквозь поколения мы помнили об этом трудовом подвиге ветеранов», – подчеркнул генеральный директор АО «КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделений Союза Машиностроителей России Николай Колесов.

Открытие нового мемориала на «Аллее Славы» состоялось в День завода, которому исполнилось 102 года. Ко дню рождения предприятия десятки сотрудников получили награды Минпромторга России, АО «КРЭТ», Губернатора Рязанской области, Союза машиностроителей России.

«Мы отдаем дань памяти ратному и трудовому подвигу наших ветеранов-фронтовиков. Заводская «Аллея Славы» была возведена в 2005 году. На ней – имена тех участников Великой Отечественной войны, кто ушел с предприятия защищать Родину, и тех, кто, пройдя боевыми дорогами, принес нам Победу и потом долгие годы доблестно работал на заводе, – отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов. – Свой значимый вклад в Победу внесли более двух тысяч заводчан, трудившихся на предприятии в годы Великой Отечественной войны. Героическими усилиями тружеников тыла завод выпускал десантные планеры А-7, Г-11, авиадетали. И сегодня, в год 75-летия Великой Победы, на нашей «Аллее Славы» мы открываем мемориальную плиту, которая увековечит трудовой подвиг завода, трудовой подвиг Рязани».

Участие в мероприятии приняли руководители и сотрудники предприятия, представители министерства промышленности и экономического развития Рязанской области, члены совета Рязанского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Начальник управления промышленной политики и инновационного развития Министерства промышленности и экономического развития Рязанской области Вадим Фролов поздравил заводчан с днем рождения предприятия, подчеркнув, как важно чтить память тех, кто дал нам мирное небо. Он пожелал предприятию новых побед, новых заказов и новых трудовых достижений.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.