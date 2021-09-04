На Европейской олимпиаде по информатике юниоры из Москвы выиграли три золота

Москва
4 сентября 2021

Московские школьники завоевали три золотые медали на V Европейской олимпиаде юниоров по информатике, которая проходила с 24 по 298 августа. Соревнования проходили в дистанционном формате, а их организатором выступила Румыния.

Золотые медали российской сборной принесли москвичи Алексей Васильев из школы № 57, Дарья Грекова из школы № 2007 ФМШ и Иван Пискарев из школы № 2086, а также Ренат Каримов из Респубклики Татарстан. В соревновании приняли участие ребята из 30 стран.

Европейская олимпиада юниоров проводится по образцу Международной олимпиады по информатике с 2017 года. В ней участвуют команды из четырех школьников не старше 15 лет. Отбор в сборную России проходил по итогам Всероссийской олимпиады по информатике.

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