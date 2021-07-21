На конкурс «100 лучших товаров России» из Татарстана отобрана продукция шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES

Продукция Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES отобрана для участия в конкурсе «100 лучших товаров России». Высокой оценки экспертной комиссии на региональном уровне состязания были удостоены две модели бренда: шина 185/60R14 82Т КАМА ALGA стала Лауреатом, а модель 185/75R16С 104/102Q КАМА 365 LT – Дипломантом 1 степени конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».

Шипованные КАМА ALGA для легковых автомобилей представлены с посадочным диаметром от 13 до 16 дюймов. Рисунок протектора имеет волнообразные поперечные канавки, которые обеспечивают тягу при разгоне и тормозе на ледяной и снежной дороге. Их форма и объем повышают степень самоочищаемости от снега и грязи. Низкий уровень шума достигается смещением по вращению сторон рисунка с элементами различной ширины и расстановкой шипов противоскольжения. Продольные канавки повышают сцепные свойства при маневрах и комфорт при эксплуатации. Центральная канавка эффективно очищает пятно контакта в условиях слякоти.

Шины КАМА 365 LT спроектированы для легкогрузовых автомобилей и микроавтобусов с эксплуатацией при температуре воздуха от -10 до +55 °С и имеют маркировку M+S. Модель имеет посадочный диаметр 13-16 дюймов. Ее отличает повышенная износостойкость протектора при высоких нагрузках. Просчитанное расположение шашек и канавок позволяет эффективно сопротивляться аквапланированию и гарантирует высокие сцепные свойства. Рисунок протектора создает высокий комфорт вождения с низким уровнем шума.

«Продукция KAMA TYRES ежегодно входит в число лучших товаров Татарстана. Экспертная комиссия и в этом году подтвердила высокое качество наших шин, их соответствие всем требованиям ГОСТ и техническим регламентам. Следующий этап – победа на федеральном этапе программы «100 лучших товаров России», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

В этом году в конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» приняли участие 440 номинантов от 205 предприятий-производителей, организаций, учреждений и мастеров народных и художественных промыслов республики. Участников оценивали восемь экспертных комиссий. Конкурс проводится с 2004 года Центром стандартизации, метрологии испытаний Татарстана совместно с Торгово-промышленной палатой, Минпромторгом и другими министерствами и ведомствами республики.

Приобрести шины KAMA ALGA и КАМА 365 LT по ценам производителя можно в официальном интернет-магазине KAMA TYRES – KAMATYRES.SHOP.

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/