На ВДНХ подготовили программу к 100-летию Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки

Все желающие смогут послушать лекции, осмотреть тематические экспозиции и узнать, как родилась и реализовывалась идея создания выставки всех достижений страны.

На ВДНХ подготовили культурно-историческую программу, посвященную Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке, которая прошла в Москве 100 лет назад, в 1923 году. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Программа называется «ВДНХ в отражении времени» и будет проводиться на протяжении всего года. Желающие смогут послушать лекции, осмотреть тематические экспозиции и узнать, как родилась и реализовывалась идея создания выставки достижений страны.

Выставка 1923 года была предшественницей ВСХВ (ВДНХ). Она работала всего несколько месяцев, но стала масштабным событием для государства. Территорию у Крымского моста, где проходило мероприятие (сейчас это часть Парка Горького), осушили, провели туда электричество и водопровод, возвели 255 павильонов и других сооружений. Их строительством занимались известные архитекторы: Алексей Щусев, Вячеслав Олтаржевский, Иван Жолтовский, Федор Шехтель, Константин Мельников, Владимир Щуко, Пантелеймон Голосов и другие.

«100 лет назад в столице прошла Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка. Там были представлены главные достижения страны того времени. На ВДНХ к памятной дате подготовили культурно-историческую программу. Она рассчитана на весь год. Москвичей и гостей города приглашают на тематические лекции и экспозиции. Будет работать и цифровой проект, приуроченный к событию, и многое другое», — рассказала Наталья Сергунина.

В рамках программы 7 февраля в Музее ВДНХ откроется выставка «Первая Всесоюзная», на которой будут представлены архивные материалы. К каждой фотографии прилагается исторический очерк. Весной одноименную уличную экспозицию разместят на Центральной аллее. Познакомиться с историей можно также и на сайте ВДНХ. Здесь появилась электронная версия памятного альбома «Первая Всесоюзная». В нем собраны уникальные фотографии, не публиковавшиеся ранее. Полистать и скачать альбом может любой желающий

18 февраля в 16:00 состоится лекция искусствоведа Кирилла Светлякова. Он расскажет, какие образы доминировали на ВДНХ в разные исторические эпохи и какие стили проявились в ее архитектурном оформлении. Весенний цикл лекций тоже посвятят историческому экскурсу: гости узнают о наследии выставки 1923 года и о том, как ВДНХ продолжает ее традиции.

Помимо этого, предстоящим летом состоится фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов». Каждый посетитель сможет познакомиться с культурой народов России и других стран СНГ. На ВДНХ пройдут спектакли, мастер-классы, ярмарки и игры. В августе главной выставке страны исполнится 84 года. Тема предстоящего дня рождения — «ВДНХ в отражении времени».

ВДНХ — уникальное общественное пространство более чем с 80-летней историей. Оно объединяет 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. Общая площадь выставки — свыше 325 гектаров.