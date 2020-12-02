На всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства» запущен трек для студентов

Стартовал новый сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Подать заявку на участие в конкурсе может любой совершеннолетний гражданин России на сайте «Мастера Гостеприимства 2020» до 15 января 2021 года.

В новом сезоне запущен специальный трек – «Мастера гостеприимства. Студенты». «Это направление будет проводиться совместно с «Росмолодежью» для студентов российских вузов. Участники трека – будущие отельеры, рестораторы и специалисты в сфере туризма – будут соревноваться на площадках крупных российских университетов, где есть профильные специальности», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Трек призван выявлять лучшие студенческие инициативы, раскрывать потенциал молодежи в сфере туризма и гостеприимства в России. Кроме того, по мнению организаторов, он должен сформировать новые традиции, повысить стандарты сервиса и престиж профессий индустрии. В нём смогут участвовать как будущие представители туристической отрасли, которые сейчас только получают образование, так и молодые специалисты, совмещающие учебу с работой.

Трек «Мастера гостеприимства. Студенты» будет реализован в партнерстве с «Росмолодежью», Российским союзом молодежи и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ).

«Первый сезон показал, что есть очень большой интерес среди молодежи к участию в конкурсе. Более четверти участников первого сезона – это люди до 30 лет, и, естественно, «Росмолодежь» не могла не откликнуться на этот запрос. Именно поэтому вместе с АНО “Россия – страна возможностей” мы запускаем специальный студенческий трек, направленный на эту категорию – на ребят, которые в индустрии еще не работают, но уже готовятся к этому, учатся в профильных вузах, собираются связать свою жизнь с туризмом и гостеприимством», – заявил руководитель «Росмолодежи» Александр Бугаев.

«Российский союз молодежи с удовольствием поддержал проведение отдельного трека в «Мастерах гостеприимства» для студенчества. Мы активно занимаемся развитием молодежного туризма, поддерживаем туристические клубы в образовательных организациях и видим, что большое количество студентов разных специальностей интересуется сферой туризма и гостеприимства», – в свою очередь отметил председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

В прошлом сезоне конкурс «Мастера гостеприимства» собрал почти 21 тысячу участников со всей страны, значительную часть из них составили представители студенчества. Молодыми финалистами стали 40 человек, 15 из них удостоены статуса победителя и получили гранты на реализацию собственных проектов.

Во втором сезоне планируется увеличить число грантов для поддержки интересных проектов, чтобы в дальнейшем тиражировать наиболее интересные и эффективные идеи и практики по всей стране. «Одна из целей конкурса – формирование кадрового резерва для дальнейшего развития внутреннего туризма в России. Благодаря ему уже сейчас формируется новое профессиональное сообщество специалистов, способных предложить и воплотить в индустрии гостеприимства свежие идеи», – подчеркнул руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин.

Конкурс пройдет в три этапа. Первый будет дистанционным, он пройдет в формате тестирования. Далее участники «студенческого трека» получат творческое задание и приступят к подготовке авторского проекта.

У студентов, показавших высокие результаты в дистанционном этапе, будет возможность принять участие в общероссийских форумах Росмолодежи, таких как «Территория смыслов», «Таврида», «Машук» и многие другие.

Очный этап пройдет в четырех уникальных регионах России, расположенных в разных природных и климатических зонах. По результатам очных полуфиналов лучшие выйдут в финальную «битву мастеров».

Победители не только смогут выиграть грант на реализацию своего проекта в размере до 1,5 млн рублей, но и получить привилегии при поступлении на профильные направления в магистратуру, получить в качестве наставников ведущих экспертов отрасли, в т.ч. победителей конкурса «Лидеры России».

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября. Его цель – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.

Первый сезон конкура завершился 30 октября 2020 года. Участники выиграли поддержку лучших проектов от Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Русского Географического Общества и Роскосмоса, а также 1 миллион рублей от компании METRO Cash&Carry и поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий №1 Туту.ру. Кроме того, по результатам конкурса лучшие участники получили приглашение на обучение в РГУТиС, школу туризма Travel Business School, «Академию гостеприимства», Академию Слетать.ру, сертификаты на членство в Российском союзе туриндустрии, стажировку в туроператорской компании ANEX Tour, участие в выездном туре от Coral Business School и многое другое.

Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) создан летом 2019 года для объединения усилий представителей турбизнеса и защиты их прав и профессиональных интересов. Члены ОСИГ формируют новые традиции гостеприимства в России, задают стандарты высочайшего уровня. Миссия Союза – формирование и продвижение новой национальной идеи «Развиваем туризм – развиваем Россию». Представительства Союза открыты в 6 федеральных округах. Президент ОСИГ: Грант Бабасян, генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa.