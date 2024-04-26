Найден новый способ изменения размера шрифта интерфейса в «Р7-Органайзер ПРО»

В последнем обновлении «Р7-Офис» появился функционал, с помощью которого можно быстро адаптировать интерфейс «Р7-Органайзера ПРО» под себя, изменяя размер размера шрифта.

Для этого не требуется открывать настройки приложения. Быстро настраивать размер шрифта интерфейса можно с помощью комбинаций клавиш на клавиатуре. Одновременное нажатие клавиш «Ctrl и +» увеличивает шрифт. Комбинация «Ctrl и —» уменьшает, а сочетание «Ctrl и 0» возвращает шрифт к исходному размеру.

«Р7-Офис» — российская офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создании комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн.