Названы победители премии IT Stars имени Георгия Генса за 2020 год

В среду, 21 октября была организована онлайн-церемония объявления лауреатов премии в сфере инноваций IT Stars имени Георгия Генса за 2020 год. Она названа в честь основателя группы компаний ЛАНИТ Георгия Генса, который считал, что труд людей, стоящих за сложными IT-проектами, бывает незаслуженно недооценен. Премия нацелена на поощрение людей, которые занимаются реализацией инновационных проектов и созданием инновационных решений.

Проведение церемонии объявления лауреатов премии в онлайн-формате связано с коронавирусной пандемией. 50 участников боролось за успех в четырех проектных номинациях, а еще 34 — в двух продуктовых. Проекты прошли двухступенчатую систему отбора. В результате триумфаторами премии стали: проекты «Голосовой AI-робот в Общегородском контакт-центре», «Касса самообслуживания КСО 2.0», «Безопасность детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сети Интернет», «Оформление европротокола онлайн», DonorSearch.org, беспилотный комплекс «Дрон для инвентаризации складов» и система электронного документооборота LanDocs (разработчик – ЛАНИТ).