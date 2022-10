NCCN представила обновленный инструмент скрининга стресса NCCN Distress Thermometer

Национальная всеобщая онкологическая сеть США (National Comprehensive Cancer Network®, NCCN®), объявила о выпуске обновленного инструмента NCCN Distress Thermometer, доступного более чем на 70 языках. Этот инструмент помогает людям по всему миру выявлять и принимать меры в ответ на психосоциальные факторы стресса, которые могут вызывать проблемы у пациентов, столкнувшихся с раком, страдающих от его симптомов или проходящих лечение. Объявление было сделано во Всемирный день психического здоровья, международный день, посвященный повышению осведомленности о мировых проблемах и ресурсах в области психического здоровья.

«NCCN Distress Thermometer помогает нормализовать и стимулировать обсуждение стресса в качестве стандартной части консультаций онкологических пациентов с 1997 года, — заявила Мишель Риба (Michelle Riba), доктор медицины из Онкологического центра Рогеля при Мичиганском университете и председатель группы по управлению стрессом в NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®). — Мы пересмотрели этот бесплатный одностраничный ресурс, сделав его еще более удобным и инклюзивным. Скрининг на предмет стресса должен быть стандартной составляющей онкологической помощи для всех и по всему миру. Делая этот бесплатный ресурс еще более простым в понимании и использовании, а также более доступным, мы надеемся, что все онкопациенты получат поддержку, необходимую им для достижения наилучших результатов».

Инструмент включает в себя простую шкалу для определения степени стресса, с которым сталкивается пациент. В нем также содержится прямой перечень проблем, охватывающих различные сферы, в том числе: физическую; эмоциональную; бытовую; социальную; и духовную/религиозную.

В дополнение к одностраничному NCCN Distress Thermometer и перечню проблем, имеется также полное руководство по управлению стрессом NCCN Guidelines® for Distress Management{3}, содержащее основанные на фактических данных, согласованные экспертами рекомендации для медицинских работников. Кроме того, предлагаются также рекомендации для пациентов по управлению стрессом во время лечения рака NCCN Guidelines for Patients®: Distress During Cancer Care с той же информацией в доступном формате, что предоставляет пациентам и ответственным за их медицинский уход лицам возможность участвовать в совместном принятии решений.

Обновленные переводы NCCN Distress Thermometer стали результатом усилий NCCN по повышению доступности рекомендаций NCCN и соответствующих клинических ресурсов для лиц, не владеющих английским языком. В настоящее время он доступен на следующих языках в дополнение к оригиналу на английском:

«Во Всемирный день психического здоровья и каждый день мы хотим подчеркнуть тот факт, что преодоление эмоционального стресса является ключевой составляющей ухода за больными, — заявил доктор медицины Роберт Карлсон (Robert W. Carlson), главный исполнительный директор NCCN. — Мы надеемся, что наша работа помогает уменьшить стигматизацию и бремя, обеспечивая возможность для обсуждения этих важных вопросов, связанных с эмоциональным благополучием».

Независимые исследователи недавно опубликовали исследование в области психо-онкологии, в котором было проанализировано 39 рецензируемых статей, подтверждающих эффективность использования NCCN Distress Thermometer в 25 странах. В исследовании говорится следующее: «Этот инструмент доказал, что он является эффективным средством для стимулирования диалога».